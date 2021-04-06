Sefirin Kızı dizisinde final tarihi belli oldu iddiası!

Star TV'de yayınlanan, Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün'ün başrollerini paylaştığı Sefirin Kızı dizisinin final tarihi belli olduğunun iddia edildi.



tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan O3 Medya ve NGM imzalı Sefirin Kızı dizisinin final yapacağı tarih belli oldu.

Ünlü oyuncu Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün'ün başrollerini paylaştığı "Sefirin Kızı" dizisi de bu sezon sonu final yapacak projeler arasında yer alıyor.

Muğla'da çekilen dizi tıpkı başından beri planlandığı gibi 52. bölümde ekrana veda edecek.