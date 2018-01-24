Seferihisar'da zafer çevrecilerin

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Seferihisar ilçesinde yapılması planlanan baraja malzeme sağlamak amacıyla kurulacak taş ocağı için İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün verdiği ‘ÇED gerekli değildir’ kararını iptal eden mahkemenin kararı, Danıştay tarafından da onandı. Karar, köylüler ve çevreciler tarafından sevinçle karşılandı.

Seferihisar’ın Orhanlı Köyü’nde DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan baraj için malzeme sağlamak amacıyla iki taş ocağı ile kırma eleme tesisi ve asfalt şantiyesi kurulması için İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verdi. Bunun üzerine köy halkı ve çevreciler, kararın iptali için dava açtı. İzmir 3. İdare Mahkemesi, \'ÇED gerekli değildir\' kararını iptal ederek, taş ocaklarının kurulmasının önüne geçti. Kararın temyiz edilmesi üzerine Danıştay, mahkemenin kararını onadı.

Danıştay’ın verdiği karar köy halkı ve çevreciler tarafından sevinçle karşılandı. Konuyla ilgili açıklama yapan avukat Şehrazat Mercan, kendilerinin baraj yapımına karşı olmadıklarını, ancak yeni yapılacak taş ocaklarının bölgedeki zeytin ağaçlarına ciddi zarar vereceğini belirtti. Bölgedeki mevcut taş ocaklarından baraj için yeterli malzemenin sağlanabileceğini söyleyen Mercan, \"Biz baraj yapılmasına karışı değiliz. Fakat böyle bir algı oluşturuldu. Biz oraya yapılacak iki taş ocağı, eleme tesisinin çıkaracağı tozlardan zeytinlerin etkileneceğini ve zarar göreceğini söyledik. Ayrıca orada bulunan taş ocaklarından baraj için malzeme sağlanabilir. Yeni taş ocakları açmak ve ucunu açık bırakmak, baraj bittikten sonra da ocakların çalışmaya ve çevreye zarar vermesi anlamına geliyor. Mahkemenin kararını Danıştay’da onadı\" dedi.



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