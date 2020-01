Seferihisar'da Can Yücel Ormanı

Seferihisar, Can Yücel’in orman vasiyetini gerçekleştirdi. Seferihisar Belediyesi ve yazar Cezmi Ersöz’ün ortaklaşa projesiyle hayata geçen Can Yücel Ormanı’nda Deniz Gezmiş’ten Uğur Mumcu’ya, Harun Karadeniz’den Abdi İpekçi’ye, Nesimi Çimen’den İbrahim Kaypakkaya’ya, Musa Anter’den Hrant Dink’e, Ethem Sarısülük’ten Abdullah Cömert’e, Ali İsmail Korkmaz’dan Mehmet Ayvalıtaş’a öldürülen devrimciler için birer fidan dikildi.

Seferihisar’ın Kocaçay Mevkii’nde belediyeye ait alanda hayata geçirilen orman 21 Ağustos Çarşamba günü düzenlenen fidan dikim töreniyle açıldı. Törende Gezi Direnişinde hayatını kaybedenlerin aileleri de hazır bulundu. Mustafa Sarısülük’ün ağabeyi Mustafa Sarısülük, Medeni Yıldırım’ın ağabeyi Mehmet Yıldırım, Ali İsmail Korkmaz’ın ağabeyi Burak Korkmaz, Mehmet Ayvalıtaş’ın annesi Fadime babası Ali Ayvaltıvaş, Abdullah Cömert’in ağabeyi Zafer Cömert törene katılan isimler oldu. Törende sanat camiasından da birçok yazar ve tiyatrocu yer aldı.

Can Yücel Ormanı’nın ev sahibi Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bu projeyle ilgili olarak Cezmi Ersöz’le ilk kez geçen yıl görüştük. Can Yücel'in böyle bir vasiyeti olduğunu ve bunu yerine getirmek istediğini söyledi. Biz de çok heyecanlandık ve bunun için çalışmalara başladık. Can Yücel'in vasiyetini yerine getirirken yalnızca onu değil; aynı zamanda bu topraklarda hayatını erken kaybetmiş her insanı, her devrimciyi de anmak istedik. Bugün fidanlarımıza onların isimlerini verdik. Aileleri ve yakınları da bugün bizimle birlikteydi. Duygusal bir gün oldu. Kaybettiklerimizin isimleri bu ormanda yaşayacak" dedi.

Ormanın gerçekleştirilmesinde büyük katkısı olan yazar Cezmi Ersöz ise şunları söyledi: “Can Yücel, Şarabiydi adlı kitabını yazma sürecinde yolumuz sevgi karileri Ömer Atılgan’la kesişti. Ömer Atılgan, Can Baba’nın İzmir’de hastanede yattığı günlerde hep yanı başındaydı. Can Baba’nın son nefesini vermeden birkaç gün önce Ömer Atılgan’a sizlerden tek bir şey istiyorum, benim adıma bir orman yapın. Ağaçların her biri ülkemizde öldürülen devrimcilerin isimlerini taşısın’ demiş.

Bu vasiyeti Ömer Atılgan bana aktardı. Bu ormanı kim yapar diye düşündüğümüzde aklımıza ilk olarak Seferihisar Belediye Başkanı sevgili Tunç Soyer geldi. Kendisiyle geçtiğimiz nisan ayında Can Yücel Sokağı’nda buluştuk. Vasiyeti kendilerine aktardım. Hiç tereddüt etmeden seve seve, çok da güzel olur dedi. İşte o gün Can Yücel Ormanı için kolları sıvadık. Deniz Gezmiş’ten Uğur Mumcu’ya, Harun Karadeniz’den Abdi İpekçi’ye, Nesimi Çimen’den İbrahim Kaypakkaya’ya, Musa Anter’den Hrant Dink’e, Ethem Sarısülük’ten Abdullah Cömert’e Ali İsmail Korkmaz’dan Mehmet Ayvalıtaş’a öldürülen her devrimci için bugün birer fidan diktik. Yoldaşlarımızı anarken elbette hüzünleniyoruz ama ülkemize ilk kez bir devrim ormanı yapmanın bir heyecanını da yaşıyoruz. Bugün aynı zamanda Can Yücel’in doğum günü. Bizler daha özgür ve haysiyetli yaşayalım diye, devrime can verenler hepsi birer ‘Can’ oldu. Bizi bir araya getiren Can Yücel için ancak şunu söylebiliriz: Aşk olsun be sana Can Baba, Aşk olsun!”

Konuşmaların ardından Can Yücel Ormanı’na 80 fidan dikildi.