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Seferihisar Belediyesi 'Mehmetçik Vakfı' için bağış toplayacak

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Seferihisar Belediyesi, terör örgütlerine karşı Afrin'de sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için tüm etkinliklerde 'Mehmetçik Vakfı’na bağış toplama kararı aldı

23 Şubat 2018 22:04

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de Seferihisar Belediyesi, terör örgütlerine karşı Afrin\'de sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek için tüm etkinliklerde \'Mehmetçik Vakfı’na bağış toplama kararı aldı. Belediye daha önce ücretsiz verdiği kültür etkinliklerinden bağış alacak, bağış giriş bileti yerine geçecek.
Seferihisar Belediyesi bugüne dek ücretsiz olarak vatandaşlara sunulan sosyal ve sanatsal etkinliklerde şehit ve gaziler yararına bağış toplama kararı aldı. Karar kapsamında toplanan bağışların Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacağı bildirildi. Seferihisar Belediye Başkanı CHP\'li Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, \"Herhangi bir rakam belirlemiyoruz. Gönlünüzden ne koparsa \'şehit ve gazi yakınları\' yararına yapacağınız bağışın makbuzu, giriş biletiniz olacak\" dedi. Soyer, açıklamasında şunları söyledi:
\"Gözümüz, kulağımız 35 gündür Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin\'de sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda. Ülkemizin sınırlarını korumanın, teröre karşı verilen mücadelenin öneminin farkındayız ve kahraman Mehmetçiğimizin her daim yanındayız. Ne yazık ki böylesine kapsamlı bir operasyonda canımızı yakan haberler de alıyoruz. Her şehit ve gazi haberi içimizi parçalıyor. Bu durumda, Seferihisar Belediyesi olarak daha önce aldığımız bazı kararları gözden geçirme ihtiyacı duyduk. Seferihisar Belediyesi halkımızın sosyal ve sanatsal çalışmalardan mahrum kalmaması düşüncesiyle yılın 12 ayı kültürel etkinlikler düzenlemekte. Sanatın bizleri birbirimize bağlayan, zenginleştiren, donatan, moral ve motivasyon sağlayan birlik ve beraberliğimizi arttıran en önemli etkenlerin başında geldiğini düşünüyoruz. Ancak, aldığımız şehit haberlerinin acısı bu düşüncenin heyecanını söndürüyor. Bu nedenle yaptığımız değerlendirme sonrasında, kültürel etkinliklerimizin içerisinde yer alan bazı konser  programlarını iptal etme kararı aldık. Bunlar dışında kalan tiyatro, söyleşi gibi etkinliklerimizi ise planladığımız şekilde sürdüreceğiz. Devam edecek etkinliklerimizle ilgili de yeni bir uygulama başlatıyoruz. Biliyorsunuz etkinliklerimizi ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz. Bundan böyle bu etkinliklerde şehit ve gazi ailelerine yardım amaçlı bağış toplayacağız. Herhangi bir rakam belirlemiyoruz. Gönlünüzden ne koparsa şehit ve gazi yakınları yararına yapacağınız bağışın makbuzu, giriş biletiniz olacak. Toplanan yardım miktarları \'Mehmetçik Vakfı\'na bağışlanacaktır. Böylece, şehit ve gazi yakınlarına hep birlikte destek vereceğiz.\"

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