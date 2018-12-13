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Seferihisar açıklarında 8 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN / İZMİR, (DHA)İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan lastik botla Yunan Adaları'na gitmeye çalışan 8 kaçak göçmen, yakalandı

13 Aralık 2018 13:40

Kadir ÖZEN / İZMİR, (DHA)İZMİR\'in Seferihisar ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan lastik botla Yunan Adaları\'na gitmeye çalışan 8 kaçak göçmen, yakalandı.
Sahil Güvenlik\'e ait bir helikopter, geçtiğimiz Salı günü saat 10.30 sıralarında Sığacık Mahallesi açıklarında lastik botla yasa dışı yollardan Yunan Adaları\'na gitmeye çalışan bir grubu fark etti. Sahil Güvenlik tarafından durdurulan lastik bottaki Afganistan uyruklu 7\'si erkek, 1\'i kadın 8 kaçak göçmen yakalandı. Kıyıya getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

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