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Sefer Selvi, tepki çeken karikatür için özür diledi

“Adaletin sembolü kadını hamile çizdiğim karikatür cinsiyetçi bulunmuş..."

11 Mayıs 2017 21:32

Karikatürist Sefer Selvi, bugün Evrensel’de yayımlanan ve tepki çeken karikatürüne ilişkin açıklama yaptı ve tüm kadınlardan özür dilediğini ifade etti.

Evrensel’de yer alan habere göre Selvi’nin açıklaması şöyle:

“Yanlış anlaşıldım tüm kadınlardan özür diliyorum.

“Adaletin sembolü kadını hamile çizdiğim karikatür cinsiyetçi bulunmuş. Söz konusu karikatürü çizerken amacım tecavüzü yüceltmek değildi. Tam tersine adaletin içine düşürüldüğü acıklı durumu karikatürize etmeyi düşünmüştüm. 

“Açıkçası yıllarca demokrasiyi, insan haklarını ve kadın haklarını savunan biri olarak cinsiyetçi suçlaması beni üzdü. Benim sözüm yargının bağımsızlığını kaybetmesinedir. 

“Ha bir de bu karikatürden hareketle Evrensel Gazetesi cinsiyetçilikle suçlanmış. Ben karikatürlerimi çizerken onların bana herhangi bir müdahalede bulunmaları söz konusu değil. Ben o karikatürü özgür irademle çizdim, özgür irademle de kaldırmalarını istedim.

“Kısacası yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyor, tüm kadınlardan özür diliyorum.” 

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