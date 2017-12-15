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 Sefaköy'deki o sokakta her yer delik deşik...  Emircan'a 8 kurşun isabet etmiş

  Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL, (DHA) Küçükçekmece Sefaköy'de dün iki grup arasında çıkan  ve uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışmada, yoldan geçen 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz hayatını kaybetti

15 Aralık 2017 13:50

 

Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL, (DHA) Küçükçekmece Sefaköy\'de dün iki grup arasında çıkan  ve uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışmada, yoldan geçen 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz hayatını kaybetti. Çatışmada sokaktaki ev, araç ve bir iş yerlerine çok sayıda kurşun isabet etti. Gündüz çekilen görüntüler çatışmanın boyutunu ortaya koydu.
Hayatını kaybeden Emircan Açıkgöz\'ün bir yakını, \"Halı saha maçından sonra çiğ köfte yemeye gidiyormuş. Arada kalıyor. 78 tane kurşun sıkılmış. Dünya savaşı mı bu? Suçu yokken arada ölüyor. Kim verecek bunun  hesabını? Söylenecek bir söz yok. Başkasının çocuğu ölmesin. 8 tane kurşunla ölüyor\"diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

 

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