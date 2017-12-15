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 SEFAKÖY'DEKİ O SOKAKTA HER YER DELİK DEŞİK...  EMİRCAN'A 8 KURŞUN İSABET ETMİŞ.

* Sefaköy'de şehir eşkiyaları çatıştı,  halı sahadan dönen 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz kurşunların hedefi oldu

15 Aralık 2017 13:34

* Sefaköy\'de şehir eşkiyaları çatıştı,  halı sahadan dönen 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz kurşunların hedefi oldu.

* Gündüz çekilen görüntüler çatışmanın boyutunu ortaya koydu.

* Çatışmanın çıktığı sokakta, evler, işyerleri, araçlar delik deşik..

* Emircan\'ın bir yakını, talihsiz gence 8 kurşun isabet ettiğini söyledi.

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA
Küçükçekmece\'de dün iki grup arasında çıkan  ve uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışmada, yoldan geçen 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz hayatını kaybetti. Çatışmada sokaktaki ev, araç ve bir iş yerlerine çok sayıda kurşun isabet etti. Gündüz çekilen görüntüler çatışmanın boyutunu ortaya koydu.
Hayatını kaybeden Emircan Açıkgöz\'ün bir yakını, \"Halı saha maçından sonra çiğ köfte yemeye gidiyormuş. Arada kalıyor. 78 tane kurşun sıkılmış. Dünya savaşı mı bu? Suçu yokken arada ölüyor. Kim verecek bunun  hesabını? Söylenecek bir söz yok. Başkasının çocuğu ölmesin. 8 tane kurşunla ölüyor\"diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Sokkatan görüntü
-Araçlardan görüntü
-Mermi izleri
-Yerdeki işaretler
-Röportaj
-Detaylar
 

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