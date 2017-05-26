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Yaşam

Sefaköy metrobüs durağında "Bomba var" paniği

İstanbul, Sefaköy metrobüs durağında "bomba var" diyerek koşan genç kadın paniğe neden oldu

26 Mayıs 2017 19:09

İstanbul, Sefaköy metrobüs durağında "bomba var" diyerek koşan genç kadın paniğe neden oldu.

Hürriyet'in haberine göre, olay, saat 11.00 sıralarında Sefaköy metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, metrobüs üst geçidini kullanan ve üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen genç kız bir şahsın elinde taşıdığı çantada kablolar gördü.

Şahsı gören genç kız "Bomba var imdat" diyerek koşmaya başladı. Bunun üzerine çevrede bulunan birkaç kişi daha paniğe kapıldı.

Durumu gören vatandaşlar hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede elinde çanta olduğu iddia edilen şahısı aradı. Kısa süreli panik ekiplerin çalışmasının ardından son buldu.
Yaşanan bu anları anlatan bir vatandaş ise “Sefaköy köprüsü üzerinden bir kız bomba var beni kurtarın diyerek bağırarak kaçtı. Bende hırsızlık var diye baktım. 'Yok' dedi. 'Bomba var patlayacak' dedi. O sırada burada bulunan birkaç kadın da panik yaptı” dedi.

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