-ŞEFAK BAY'IN HAYATI KİTAP OLUYOR MERSİN (A.A) - 25.03.2011 - Bir yandan öğretmen olarak atanmayı beklerken bir yandan da kanser hastalığı ile mücadele eden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün desteğiyle tedavisine GATA'da devam edilen Mersinli öğretmen adayı Şafak Bay'ın hayatı kitap olacak. Ordu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Deniz Yıldırım, yaptığı açıklamada, 2005 yılında kemik kanseri hastalığına yakalanan ve 2006 yılında Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin Türkçe Öğretmenliği bölümünü bitirdikten sonra atamasının yapılması için giriştiği eylemlerle gündeme gelen Şafak Bay ile 3 yıl önce tanıştıklarını söyledi. O günden beri yakından takip ettiği Bay'ın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün desteğiyle Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) tedavisine devam edildiğini hatırlatan Yıldırım, Bay'ın yakalandığı amansız hastalığa rağmen göstermiş olduğu mücadeleden etkilendiğini dile getirerek, şöyle devam etti: ''Şafak öğretmen bana göre, insanların çok küçük zorluklarla bile yıldığı günümüzde örnek davranışlar sergiliyor. Bu nedenle yaşadıklarını herkese aktarmak istedim. Bu kapsamda meslektaşım Yrd. Doç. Dr. Evren Haspolat ile yüksek lisans öğrencileri Kansu Yıldırım ve İlker Akçasoy'dan oluşan 4 kişilik ekip kurduk. Yaklaşık 6 aydır sürdürdüğümüz çalışmalar sayesinde Şafak'ın örnek mücadelesini ve yaşama sımsıkı bağlanmasını anlatmak için bir kitap hazırladık. Kitap basım aşamasına geldi. 250 sayfa olması ve önümüzdeki ayın sonlarında okuyucuyla buluşması planlanan kitapta, Şafak Bay'ın eğitim hayatından hastalığa yakalandığı ilk günlere, mezuniyetinden atamasının yapılması için gösterdiği çabalara kadar birçok konuya yer verildi.'' Kitabın ağırlıklı olarak söyleşilerden oluştuğunu ifade eden Yıldırım, ''Çalışmamız en zor şartlar altında bile yılmadan mücadele etmeyi herkese gösteren Şafak öğretmene armağan olacak. Çünkü o sadece bir hasta veya ataması yapılamayan bir öğretmen değil. Aynı zamanda birçok öğretmen adayının umudu ve azmi ile tüm insanlığa model'' dedi. -''SATIR ARALARINDAN İNSANLARA ULAŞACAĞIM''- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün desteğiyle GATA'da yeni bir tedavi gören Şafak Bay ise hayatının kaleme alınmak istendiğini ilk duyduğunda çok heyecanlandığını ve kendisine yaşamak için ''yeni bir umut kapısı aralandığını'' söyledi. Umutlarının azaldığı bir dönemde hayatının kitap konusu olmasının kendisini sevindirdiğini belirten Bay, şöyle devam etti: ''Bu olay beni sevindirdiği kadar gururlandırdı da... Çünkü hastalığım nedeniyle öğretmenlik için mücadele edemeyişim, beni adeta kahrediyordu. Sınıfta insanlara bir şey öğretemedim ama satır aralarından insanlara ulaşacağım için mutluyum. Bu kitabı çok önemsiyorum. Zamanın beni nereye sürükleyeceğini bilemem. Ama sağlığıma kavuşup hastaneden dışarıya adımımı attığımda insanların elinde bu kitabı görürsem, hayattaki varlığımın bir nedeni olduğunu anlayacağım.'' -SAĞLIĞI İÇİN UMUTLU DEĞİL- Bay, sağlığı ile ilgili son durumun henüz netleşmediğini belirterek, geçtiğimiz günlerde fizik tedavi çalışmaları sırasında ayağının kırıldığını ifade etti. Vücudunun enfeksiyon kaptığını anlatan Bay, ''Türkiye'de daha önce diğer kanser türlerinde kullanılmasına rağmen kemik kanserinde ilk kez bende denenen bir ilaçla umut aranmaya başlanmıştı. Ancak enfeksiyon nedeniyle sonucun ne olduğu belirlenemiyor. Tahlillerin sağlıklı sonuç vermediği belirtildi. Doktorların dediğine göre; hastalığımda gerileme yok ama ilerlemenin olup olmadığı belli değil. Enfeksiyon temizlendikten sonra akıbetimin ne olduğu ortaya çıkacak'' diye konuştu. Yaşanan belirsizliğin moralini olumsuz yönde etkilediğini bildiren Bay, şunları kaydetti: ''Son dönemlerde aldığım 11 kilo ile biraz iyileştiğime dair düşünce oluşmuştu. Fakat şimdi yeniden kilo kaybetmeye başladım. Öyle ki; son 10 gün içerisinde 7-8 kilo zayıfladım. Şu an için pek umutlu değilim. İyileşeceğim yönündeki umutlarım tükenmeye başladı. Fakat beni şimdi hayata tek bağlayan şey, sevenlerimin hiç yalnız bırakmaması ve adıma çıkacak bir kitabı insanların elinde görebilmek.''