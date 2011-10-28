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Kültür-Sanat

Şef Gökmen baskılara dayanamadı!

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın Müzik Direktörü Rengim Gökmen, CSO'daki görevinden alındı.

28 Ekim 2011 03:00

 
T24 - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın Müzik Direktörü Rengim Gökmen, CSO'daki görevinden alındı.


Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın (CSO) Müzik Direktörü Rengim Gökmen, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca CSO’daki görevini bıraktı.


Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Gökmen, görevden alınmasıyla ilgili “Çalışmalarımın farklı değerlendirilmesini istiyordum. Çok üzgün ve kırgınım” dedi. Gökmen, CSO’nun müzik direktörlüğü görevini yürütüyordu. Gökmen’in CSO’nun direktörlüğü döneminde CSO’da önemli başarılara imza atıldı.


Edinilen bilgiye göre Gökmen, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndaki “baskılar” nedeniyle görevi bırakmak zorunda kaldı. Gökmen’in yerine ise CSO’ya, geçen günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne atanan şef Erol Erdinç’in geçeceği belirtiliyor.




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