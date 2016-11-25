SEEMO gazetecilik ödülünü alan Erol Önderoğlu: Mücadeleyi bırakmayan meslektaşlarıma adıyorum

Güneydoğu Avrupa Medya Örgütü'nün prestijli basın özgürlüğü ödülünün bu yılki sahibi, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu oldu.

Hürriyet’in haberine göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da dün gerçekleşen, bölgenin en ünlü gazetecilerinin katıldığı törende Güneydoğu Avrupa'da Daha İyi Anlayış Ödülü'nü alan Önderoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de medya özgürlüğü için mücadele verenler 15 yıldır AB reformlarının gazeteciliği baskılamak için kötüye kullanılmasından derin hayal kırıklığı yaşasalar da mücadeleyi tehditlere karşı birlikte vermeyi sürdürmelidir. Ödülü, Kadri Gürsel, Murat Sabuncu, Aslı Erdoğan, Şahin Alpay ve mücadeleyi bırakmayan meslektaşlarıma adıyorum."

Güneydoğu Avrupa ülkelerindeki 100'den fazla medya kuruluşu ve 1000'i aşkın gazetecinin üye olduğu Zagreb merkezli SEEMO, bölgede basın özgürlüğü ve insan haklarının gelişimine katkı sağlama ve gazetecilerin eğitimini destekleme amacını taşıyor.

2002'den beri verilen SEEMO Güneydoğu Avrupa'da Daha İyi Anlayış Ödülü, Avusturya'nın eski başbakan yardımcısı Dr. Erhard Busek'in ismini taşıyor. Busek, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Erol 20 yılı aşkın bir süredir Türkiye'de evrensel standartlarda gazetecilik yaparken basın özgürlüğü ihlallerini de objektif bir şekilde haberleştiren, çok değerli bir isim" dedi.

Önderoğlu, Özgür Gündem gazetesi tarafından başlatılan ‘Nöbetçi Eş Genel Yayın Yönetmenliği’ kampanyasına katıldığı gerekçesiyle, yazar Ahmet Nesin ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Prof. Şebnem Korur Fincancı ile birlikte geçen haziranda tutuklanmıştı. Üç ismin tutuksuz yargılaması sürüyor.