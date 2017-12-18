Sedir kozalağı kadınların ellerinde fidana dönüşüyor

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kaş ilçesinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan koruma altındaki sedir ağaçlarının kozalakları, kadın ve erkek işçiler tarafından toplanıyor. Bu kozalaklardan elde edilen tohumlar, kadınlar tarafından dağlık arazilere saçılarak, yeni sedir filizlerine dönüştürülüyor.

Kaş Orman İşletme Müdürlüğü\'ne bağlı Gömbe ve Sütleğen orman bölge şeflikleri sınırlarında, sedir ağaçlarının kozalakları kadın ve erkek işçiler tarafından toplanıyor. İşçiler, tırmandıkları sedir ağaçlarından özel bir araçla kozalakları tek tek koparıyor. Toplanan kozalaklar, Sütleğen Mahallesi\'ndeki boş alana getiriliyor. Önce suyla ıslatılan kozalaklar, gece sıfırın altına inen sıcaklıkta çatlıyor. Çatlayan kozalakları kadın işçiler, elleriyle tek tek parçalayıp, tohumlarını ortaya çıkarıyor. Çuvallara doldurulan tohumlar da araçlarla Toroslar\'ın yamaçlarına götürülüyor.

30 TON KOZALAK TOPLANDI

Kovalara konan sedir tohumları, kadınlar tarafından araziye serpiliyor. Serpilen tohumlar, yaklaşık 1 yıl sonra fidan olarak gün ışığına çıkıyor. Toroslar\'ın yamaçlarında çalışan kadınlar, günlük 60 TL kazanıyor ve aile bütçelerine katkı sağlıyor. Bu yıl, bölgeden 30 ton sedir kozalağı toplandı.

Öte yandan Kaş Orman İşletme Müdürlüğü\'nce, 500 hektar alanda tohumlama yapılacak. Kadın işçilerden Medine Karakoyun, \"Sedir kozalaklarını dağlardan topluyoruz. Eritip, tohum haline getiriyoruz. Gereken yerlere ekiyoruz. Toprakla buluşturup, sedir ağacına dönüştürüyoruz\" dedi.

\'19 BİN HEKTAR SEDİR ORMANI BULUNMAKTADIR\'

Kaş Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir ise \"Sedir ormanları, dünyada nesli tükenmekte olan ormanlardır. Sedir ormanları, ülkemizde Akdeniz Bölgesi\'nde, özellikle Elmalı ve Kaş ilçelerinde yetişen ağaç türüdür. Kaş\'ta, 19 bin hektar sedir ormanı bulunmaktadır. Sedir ormanlarının az olduğu alanlara kasım, aralık aylarında kozalakları toplatarak, vatandaşımıza tohumları açtırıyoruz. Bu tohumları da toprakla buluşturuyoruz. Bu attığımız tohumlar, 1 yıl içinde fidana dönüşüyor. Sedir ormanlarının alan miktarını bu şekilde artırıyoruz. Ayrıca bu çalışmalarla orman köylümüze ekonomik girdi sağlıyoruz\" diye konuştu.

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