Sedefnur Çağlar ‘düştükten’ sonra 12 dakika kimse yanına gitmemiş

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, polis memuru sevgilisiyle misafirliğe gittiği 7’nci kattaki daireden şüpheli bir şekilde düşerek ağır yaralanan üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar’ın tedavisi yoğun bakımda devam ederken, ‘düştükten’ sonra 12 dakika kadar düştüğü yerde beklediği ve kimsenin yanına gitmediği ortaya çıktı.

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar (23), 8 Ocak gecesi, Polis sevgilisi Ahmet Ata ile Yavuz Sultan Selim Mahallesi’ndeki sitede oturan polis memuru Orhun Ç.’nin evine misafirliğe gitti. Sedefnur, ertesi sabah erken saatlerde A11 Blok’un 7’nci katındaki dairenin balkonundan şüpheli bir şekilde düşerek ağır yaralandı. Olayın ardından polis memuru sevgilisi Ahmet Ata ve evdeki diğer polis memuru Orhun Ç. ve onun sevgilisi Elif Ş. gözaltına alındı. Elif Ş. emniyetteki işlemlerin, Orhun Ç. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı. Ahmet Ata ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. ‘Şüpheli Düşme’ olarak başlatılan soruşturma, tanık ifadeleri, tutuklanan Ahmet Ata’nın ifadelerindeki bazı çelişkiler ve diğer veriler de dikkate alınarak ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasına dönüştü.

12 dakika kimse gitmedi

Hürriyet’ten Musa Kesler imzalı habere göre, Sedefnur’un sevgilisi Ahmet Ata’dan alınan numunelerde uyuşturucuya rastlandı. Ata’nın iddiasına göre tartışma, Sedefnur’un Ata’nın kendisini aldattığını cep telefonundaki yazışmaları görüp öğrenmesi üzerine çıktı. Salondaki tartışma mutfakta devam etti. Sedefnur buradaki balkondan düştü. Olay yeri tespitlerine göre Sedefnur düştükten sonra 12 dakika kadar düştüğü yerde bekledi. O süre içinde kimse yanına geldi.

Ahmet Ata ifadesinde neler anlattı?

Ahmet Ata, ifadesinde, Sedefnur ile 2 yıl önce tanıştıklarını ve bu süreçte iki kez intihar girişiminde bulunduğunu iddia etti, olay gecesini şöyle anlattı:

“Gece 23.00 civarında gittik. Güldük, eğlendik. İlerleyen saatlerde Sedefnur ile mutfağın yanındaki odaya geçtik. Birlikte olduk. Alkollü olduğumuzdan birbirimize güzel şeyler söyledik. 03.00-04.00 sıralarında salona geçtik. Uykum vardı, koltuğa uzandım. 1-2 saat sonra Sedefnur beni uyandırdı. Ağlayarak telefonumdan bana bir şeyler gösteriyordu. Ben uyurken telefonumu kurcalamış ve başka kızlarla olan eski yazışmalarımı görmüş. Çok sinirliydi. Bağırıp çağırdı. Masadaki şeyleri bana fırlattı. O esnada bardak veya sürahi düştü kırıldı. Sedefnur kızmakta haklı olduğu için tepki göstermedim. Çünkü kendimi o kayıtlardan dolayı mahcup hissediyordum. Sedefnur mutfağa geçti. Ben de geçtim. ‘Nasıl böyle bir şey yaparsın?’ diye bağırmaya devam ediyordu. Sigara yaktı, sandalyeye oturdu. Göğsüme ve omuzlarıma vurdu. Hiç tepki vermedim. Sonra hızlıca balkona gitti. Aşağı atladığını gördüm. Karşıda sitenin dışında polis ekipleri vardı. ‘Lan’ diye bağırdım, gerisini hatırlamıyorum.

“Gizli kayıtları var”

Bağrışmalarıma Elif ve Orhun uyandı. Sonrasını hatırlamıyorum. Sedefnur’u ben itmedim. Bana bağırdığında hiç tepki de göstermedim. Hiçbir el hareketi yapmadım. Kendisinin intihar ettiğini düşünüyorum. İntihar etmesini gerektirecek bir sebep de yoktu. Sadece yazışma kayıtlarından dolayı tartışmıştık. Bazı birlikteliklerimizi benim telefonumla hem o hem ben çektik. Hatta telefonumun gizli klasöründe bu kayıtlar var. Bu videoları Sedefnur biliyordu, rızası vardı. Bu konuda bir tartışma yaşamadık. Şantajım da söz konusu olmadı.”

"Haykırışlara uyandık"

Sedefnur’un sevgilisiyle birlikte evine gittiği polis memuru Orhun Ç. ifadesinde o geceyi şöyle anlattı:

“O gece kendimize alkol masası hazırladık. Sedefnur sadece iki yudum içti. Müzik eşliğinde eğlenirken videoya çektik. 04.30’da odama gittim. Kız arkadaşım Elif de geldi. Alkolün etkisiyle uyumuşuz. 06.20 sıralarında bağırma seslerine uyandım. Ahmet ‘Allahım bu nasıl acıdır’ diye bağırıyordu. Mutfakta uzanmış halıyı yumrukluyordu. Beni görünce ‘Sedefnur aşağı atladı’ dedi. Telefonumu aldım 112’yi aradım. Ahmet hâlâ şoktaydı. Daha sonra aşağıya baktığımda iki polis memurunun geldiğini gördüm.”

"Ben ölürsem bu günlüğü aileme ver"

Ahmet Ata’nın kardeşi de ağabeyi tutuklandıktan sonra savcılığa giderek ‘tanık’ sıfatıyla ifade verdi, şunları söyledi:

“Sedefnur’un ev arkadaşı Elifnur G. ile ağabeyimin tutuklandığı olaya dair 11 Ocak’ta telefonla görüştük. Elifnur bana Sedefnur’un bir günlüğü olduğunu söyledi. Sedefnur, Elifnur’a ‘Ben ölürsem bu günlüğü aileme ver’ diye vasiyet etmiş. Ben de Elifnur’a bu günlüğü savcılığa vermesini söyledim. Elifnur da bana ‘Tamam ama önce benim okumam lazım’ dedi. Kendi özel hayatına dair şeyler de olabileceğinden bahisle çekindiğini düşünüyorum.”

Soruşturmayı yürüten polis, şimdi Sedefnur’un sevgilisiyle ilişkisine dair bazı notlarının yer aldığı iddia edilen bu günlüğü arıyor.