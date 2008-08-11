Sedefe nanoteknolojiyle tedavi umudu

Avrupa Birliği’nden (AB) ve Türkiye'den bilim insanları, sedef ve çeşitli cilt hastalıklarının tedavisinde geleceğin teknolojisi olarak gösterilen nanoteknolojinin kullanılması için geniş çaplı bir araştırma projesi başlattı.



Hastalara yönelik nano tedavi edici biyoteknolojik ilaç ve ilaç taşıma sistemlerinin geliştirileceği projede, dermatolog ve kimyagerlerin hastaya özel ürün ve hizmet tasarımları yapması amaçlanıyor.

ODTÜ Teknokent firmalarından Troyka Makine Gıda Sanayi Danışmanlık ve Pazarlama Şirketi Genel Müdürü Ahmet Sümer, ortağı oldukları AB 7. Çerçeve Programı kapsamına alınan "Kişiye Özel Cilt Tedavilerinde ve Hizmetlerindeki Yeni Yaklaşımlar-SKIN-TREAT" projesi hakkında bilgi verdi.



Projenin koordinatörünün İsrail'den cilt hastalıkları üzerine araştırmalarıyla tanınan Dead Sea Laboratuvarları olduğunu söyleyen Sümer, Belçika, İspanya, İtalya, Norveç, Almanya, İspanya, Fransa, İngiltere ve Türkiye'den toplam 15 araştırma kuruluşunun, proje ortağı olarak yer aldığını bildirdi.

Sümer, projede, özellikle ultraviyole (UV) tahribatlı cilt, sedef hastalığı ve cilt iltihabı mağduru olan hastalara yönelik nano-tedavi edici biyoteknolojik ilaç ve ilaç taşıma sistemlerinin geliştirileceğini ve bunların geçerliliklerinin denetleneceğini kaydetti.

Projede, yeni çalışmaların yanı sıra cilt hastalıklarına karşın tedavi edici anlamda etkin oldukları kanıtlanmış ölü deniz mineralleri ile sedef hastalığı için cyclosporina, dermatit ve sedef hastalığı için kortikosteroidler ve uv-kaynaklı cilt tahribatları için retinoidler gibi geleneksel ilaçların kullanılacağını belirten Sümer, "Bu kapsamda, insanların cilt türünde görülen yüksek sapmalar göz önüne alınarak, yeni bir yaklaşım olan kişiye özel sağlık bakım yöntemi kullanılacak ve böylece hastaya göre özel ürün ve hizmet oluşumu tasarlanacak" diye konuştu.



Hastaların en yüksek menfaati sağlanarak, tedavi verimliliğinin belirgin bir şekilde artırılmasının amaçlandığı projede, kişiye özel cilt tedavi protokollerinin geliştirebilmesi için cilt sorununun hassas bir şekilde teşhis edilmesi gerektiğine işaret eden Sümer, "Bunu sağlayacak invazif olmayan veya asgari invazif cilt örnekleme yöntemleri aynı zamanda cilt sorunlarına yönelik geniş bir biyolojik profil havuzu oluşturulmasının da yolunu açacak" dedi.

Sümer, projede ortaya konulacak bilgisayar veri analizlerinin dermatolog ve kimyagerlerin hastalara özel reçete geliştirilmesi sırasında destek verecek bir karar destek sistemi sağlayacağını ifade ederek, "SKIN-TREAT projesi ile Avrupa'nın UV radyasyonu kaynaklı cilt

sorunları hakkındaki giderek artan farkındalığına cevaben gerçekleştirilen çalışmalar hem ekonomik, hem de sağlık etkenleri göz önüne alınarak genişletilecek" bilgisini verdi.



(AA)





