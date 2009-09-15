Sedef ortaya çıktı

Mehmet Erbil'in 7 yıl önce olaylı bir şekilde boşandığı Sedef Altuntaş ortaya çıktı.



Mehmet Ali Erbil’le 7 yıl önce görkemli bir törenle evlenmiş ve o dönemin en çok dikkat çeken ismi olmuştu. Sedef Altuntaş. Ancak bu evlilik kısa sürdü… Annesi İffet Erkuvan’la birlikte bir süre medyanın gündeminden inmeyen Sedef Altuntaş, daha sonra uzun süreli bir ortadan kayboluş süreci yaşadı.



Bu dönemde medyada çalıştığı öğrenilen Sedef Altuntaş önceki gün erkek arkadaşıyla birlikte görüntülendi… İlk tanındığı dönemde genç bir kızken orta yaşlı bir bayan haline gelen Sedef, Mehmet Kula’yla birlikte konuşmamayı tercih etti.

