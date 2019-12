Sedef masaya yatırıldı

Her çocuğun sedef hastalığına yakalanma riski yüzde 2. Ancak anne ve babasında hastalık olan çocuklarda risk yüzde 41'e çıkıyor. Her insanın hayatının bir döneminde sedefe yakalanma ihtimali bulunuyor, hastalığın tedavisi ise ömür boyu sürüyor.



Manisa'da başlayan 5. Spil Dermatoloji Günleri'nde halk arasında ''Sedef'' olarak bilenen ''psoriazis'' hastalığı hakkındaki gelişmeler ele alındı.



Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serap Öztürkcan, hastalığın çok yaygın olduğunu ve insanın yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini söyledi.



Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Gürer, dünya genelinde bu hastalığın oldukça yaygın bulunduğunu belirterek, verilere göre hastalığın en fazla Norveç'te görüldüğünü aktardı. Eskimo, zenci, kızılderili ve sarı ırkta nadir olarak görülen hastalıkla ilgili ABD'de her yıl 150 bin yeni vaka ortaya çıktığını bildiren Gürer, Türkiye'deki verilere göre nüfusun 1.3'ünün bu hastalığı taşıdığını dile getirdi.



Ruhsal ve fiziksel travma hastalığı tetikliyor



Hastalığın genetik olduğunun yüzyıllardan beri bilindiğini kaydeden Gürer, ruhsal ve fiziksel travmalar, bazı enfeksiyonlar ve kullanılan ilaçlar, iklim, diyet, obezite, alkol ve sigaranın hastalığı tetiklediğini ifade etti.



Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilsel İlter de sedef hastalığının, saçlı deri, diz-dirsek gibi vücudun pek pek çok bölgesinde görülebildiğini anlattı. Her çocuğun bu hastalığa yüzde 2'lik yakalanma riskiyle doğduğunun altını çizen İlter, anne ve babası bu hastalığa sahip olan çocuklarda riskin yüzde 41'e çıktığını kaydetti. İlter, insanların hayatlarının her döneminde bu hastalığa yakalanma ihtimali bulunduğunu, hastalığa yakalandıktan sonra ömür boyu hastalığın devam ettiğini söyledi.



