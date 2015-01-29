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Sedef Kabaş'a bu kez 'Polisleri kapıda beklettin' davası!

Kabaş’ın ‘Görevi yaptırmamak için direnme’ ve ‘Hakaret’ suçlarından 1 yıl 8 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi

29 Ocak 2015 11:31

Sosyal paylaşım sitesi Twitter’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu’nun fotoğrafını paylaşarak, “Bu adamı asla unutmayın 17 Aralık soruşturmasına takipsizlik kararı veren savcı Hadi Salihoğlu” yazdığı gerekçesiyle 5 yıla kadar hapsi istenen Gazeteci Sedef Kabaş hakkında bu kez de evine arama yapmaya gelen polisleri kapıda bekleterek bir süre içeri almadığı gerekçesiyle dava açıldı.

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre, Kabaş’ın ‘Görevi yaptırmamak için direnme’ ve ‘Hakaret’ suçlarından 1 yıl 8 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, arama yapılması için çıkarılan karar üzerine Sedef Kabaş’ın polis memurlarını kapıda beklettiği, kapıyı üzerlerine kapadığı ve eve almadığı iddia edildi. Kabaş’ın ayrıca aramaya gelen polis memurlarına, “Siz yanlısınız, taraflısınız” diyerek görevli memura hakaret suçunu da işlediği öne sürüldü.

 

 

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