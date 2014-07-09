T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Sedef hastalığının tedavisinde önemli gelişme

Dünya nüfusunun yüzde 3'ünü etkileyen sedef hastalığının tedavisinde yüzde 98 olumlu sonuç alan bir ilacın geliştirdiği açıklandı

09 Temmuz 2014 16:36

Deriyi çeşitli derecelerde kaplayan kızarıklık, pullanma, kalınlaşmaya neden olan sedef hastalığı, ağrı, kaşıntı, kuruma, kanama gibi geniş ölçekte bulgulara neden oluyor. Genellikle  yaşam boyu süren hastalığa neden olarak genetik yatkınlık ve çevresel faktörler gösteriliyor. Dünya nüfusunun yüzde 3’ünü etkileyen hastalığı tedavisinde yüzde 98 oranında olumlu sonuç veren bir ilaç geliştirildi.

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre,  Novartis Firması İsviçre’de hastalar için yenilik toplantısı düzenledi. Sedef hastalığı için geliştirilen yeni ilacı İsveç Stokholm Karolinska Enstitüsü’nden Prof. Dr. Mona Stahle şöyle anlattı: 

“Sedef Hastalığı, sadece cilt hastalıkları içerisinde değil, tüm kronik hastalıklar içinde hastayı en olumsuz etkileyen ve toplumsal hastalık yükü en ağır hastalıklardan birisi. Hastaların sosyal yaşamları olumsuz etkileniyor, iş güç kayıpları ve okula devamsızlıkları artıyor. Hastalar utanma duygusu, alışverişe gidememe, yakınlarıyla sorunlar yaşama, ruhsal bozukluklar ve depresyon gibi pek çok olumsuz durum yaşıyorlar. Ayrıca sürekli ilaç kullanmak zorunda olmaları da hastaları olumsuz etkiliyor. 

 

Diğer hastalık riskleri ortadan kaldırılmalı 

 

Hastalığın tedavisinde temel amaç, deri lezyonlarının geriletilmesi ve eşlik eden hastalıkların da kontrolüdür. Hastalar metabolik sendrom ve diabet açısından yüksek risk grubu. Kalp hastalıkları ve yüksek tansiyon da sedefe sıklıkla eşlik edebiliyor. Ayrıca eklem romatizması da hastaların yüzde 20’sinde ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle, hastalık tedavi edildiğinde bu riskleri de ortadan kaldırmış oluyor. 

 

16. haftada yüzde 98 iyileşme 

 

Son yıllarda özellikle biyolojik tedavi alanında, hastalığın oluşmasından sorumlu olduğu düşünülen pek çok proteine karşı ilaç geliştiriliyor. Bu ilaçlar, yeni teknoloji ürünleri olması dolayısıyla hastalığı oluşturan temel iltihabi mekanizmayı durduruyor. Bu ilaçların da hekimlerin kullanımına sunulmasıyla 16. hafta itibariyle sedefli hastaların sosyal izolasyondan kurtularak yaşama daha çok katılması ve daha iyi bir yaşam kalitesine ulaşması hedefleniyor.”

ETİKETLER

sedef hastalığıtedaviyüzde 98olumlu sonuçilaç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Solun özeleştirisi olarak bir Arkadaş Z. Özger belgeseli: Merhaba Canım...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24