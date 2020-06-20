Sedef Erken, ağır bir kriz geçiren otizmli çocuğun hikayesini paylaştı: Otizmli çocuklarımız için uygun sağlık merkezleri yok

T24 Haber Merkezi

İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği Kurucu Üyesi Sedef Erken, otizmli kişilerin yaşadıkları sorunu bir kez daha gündeme getirdi. Ağır bir kriz yaşayan ve sosyal medyada gelen tepkilerin ardından Sağlık Bakanlığı'nın devreye girmesiyle hastaneye kaldırılan otizmli Bartu'nun hikayesini paylaşan Erken, çocuğun gerekli tedaviyi alabilmesi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yetkililere seslendi.

Sedef Erken, sosyal medya hesabında ağır otizmli bir çocuğun videosunu paylaştı. Çocuğun annesinin sağlığının iyi olmadığını ve annenin yardım alması için çabaladıkları sırada çocuğun ciddi bir kriz geçirdiğini anlatan Erken, çocuğun Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldığını aktardı.

Ağır Otizmli kişilerin, gereken tıbbi yardımı alabileceği merkezlerin Türkiye'de bulunmadığını ve kişilerin ancak sakinleştirilme amacıyla psikiyatri birimlerine yönlendirildiğini belirten Erken, doktorların elinden geleni yapsa dahi etkin bir tedaviye ulaşılamadığını kaydetti.

Erken, hikayesini paylaştığı Bartu'nun krizi atlatabilmesi için, 'yumuşak oda' isimli, otizmli bireylerin hassasiyetlerine göre tasarlanmış bir odada tıbbi yardım alması gerektiğini belirtti. Bartu'nun götürüldüğü Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde bu odanın bulunmadığını ifade eden Erken, odanın bulunduğu Fransız Lape Hastanesi'nin başhekimiyle görüştüğünü yazdı.

Bartu'nun gereken tıbbi yardımı alabilmesi için görüşmeler yaptığını ancak henüz sonuç alamadığını belirten Erken, Başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere yetkili isimlere seslendi.

Erken, otizmli Bartu'nun durumuna dair gelişmeleri kendisinin ve İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği'nin sosyal medya hesaplarından aktarmaya devam ediyor.