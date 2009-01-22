Sedef Ecer'in Fransızca yazdığı oyun Paris'te tanıtıldı

Yazar Sedef Ecer'in Fransızca kaleme aldığı ilk tiyatro oyunu ''Sur le Seuil'' (Eşikte) Paris'te tanıtıldı.



Emre Koyuncuoğlu ve Elise Chatauret'nin yönetmenliğini yapacağı oyunun sahneye konabilmesine yönelik sponsorluk arayışları çerçevesinde, ünlü Fransız tiyatro sanatçılarının da katılımıyla, Paris Belediyesinin ''104. Atölye'' salonunda bir okuma etkinliği düzenlendi.



Tiyatro oyununu muhtemel alıcılarla buluşturmak için düzenlenen okuma etkinliğine Fransız ünlü tiyatro sanatçıları Madeleine Marion, Veronique Nordey ve Natalie Royer ile Türk oyuncular Tilbe Saran ve Serra Yılmaz katıldı.



Oyunun ikinci okuma etkinliği, 21 Şubat'ta Fransa'nın en itibarlı yazarlarının üye olduğu ve senede sadece altı projeyi okuma tiyatrosu olarak ağırlayan ''Yazarlar Evi''nde düzenlenecek.



Sedef Ecer'in kaleme aldığı tiyatro oyunu, Mayıs ayında Fransa'nın en önemli tiyatro kurumu ''Centre National de Theatre''dan (Ulusal Tiyatro Merkezi) teşvik ve para ödülü kazanmıştı.



Oyun, geçen Eylül ayında da Akdeniz Tiyatro Yazarları Buluşması kapsamında Cannes Tiyatrosunda yarışma jürisi ve seyirci topluluğu önünde okunarak birincilik ödülüne layık görülmüştü. Bu yıl içinde kitaplaştırılması beklenen oyunun, Temmuz ayında başlayacak ve yaklaşık bir yıl sürecek ''Fransa'da Türkiye Mevsimi'' etkinliklerinin de resmi programında yer alması bekleniyor.

