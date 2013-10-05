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Sedef Avcı anne oldu

Oyuncu Sedef Avcı anne oldu. Oğlu olan Avcı, çocuğuna Can ismini verdi

05 Ekim 2013 14:24

Meslektaşı Kıvanç Kasabalı ile evli olan Sedef Avcı ilk bebeğini dünyaya getirdi.
 
Sabaha karşı 02.00'de oğullarını kucağına alan çift bebeğe Can ismini verdi.  
 
İkilinin yakın dostları Songül Öden ve Burçin Terzioğlu mutlu haberi Twitter'dan duyurdu.
 
Terzioğlu sayfasına "Hayata bir CAN daha geldi, sefa geldi, hoş geldi... Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir ömrünüz olsun. Bütün dualar Can bebeğe" notunu düştü.
 
Songül Öden ise "Sevgili Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı'nın oğulları bugün merhaba dedi dünyaya...Eğlenceli, özgür, onurlu bir hayat biçilmiş olsun sana evlat" notunu sayfasında yayınladı.

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