-SEDAT SİMAVİ'YE BAŞVURULAR 30 EYLÜLDE BİTİYOR İSTANBUL (A.A) - 21.09.2010 - Türkiye Gazeteciler Cemiyetince (TGC) verilen ''Sedat Simavi Ödülleri''ne başvurular, 30 Eylülde sona erecek. TGC'den yapılan yazılı açıklamada, 11 Aralık 1953'te yaşamını yitiren Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin kurucu başkanı Sedat Simavi adına 33 yıldır düzenlenen ödüllerin, gazetecilik, radyo, televizyon, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri, görsel sanatlar ve spor olmak üzere 9 dalda verildiği belirtildi. TGC'nin, belirtilen dallarda en büyük bilimsel çalışmayı yapmış, en güzel eseri vermiş ve en büyük aşamayı sağlamış başarılı kişilere ödül vererek, bu dallarda yaratıcı çalışmaları teşvik etmeyi, sanat, kültür, bilim ve spor hayatına katkıda bulunmayı amaçladığı belirtilen açıklamada, ödül dallarının sayısının, parasal ödül tutarı ve Seçici Kurul üyelerinin her yıl TGC Yönetim Kurulunda belirlendiği kaydedildi. Açıklamada, ödüllerle ilgili ilanların gazetelere verilmesinin yanı sıra, Ödül Sekreterliği tarafından 1000'den fazla öğretim kurumu ve kuruluşa mektup yazılarak, ödüller için adayların bildirilmesinin istendiği belirtildi. Kuruluşlar ve öğretim kurumları tarafından gösterilen adayların yanı sıra, adaylık için şahsen başvuranlar ve TGC tarafından oluşturulan Ön Araştırma Kurullarınca da adayların belirlenerek, Seçici Kurulun değerlendirmesine sunulduğu bildirilen açıklamada, başvuruların tamamlanmasının ardından adaylara ait çalışma ve belgelerin Seçici Kurul üyelerine gönderildiği ve Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonuçlarının da 1 Aralık 2010 tarihine kadar Ödül Sekreterliğine bildirileceği kaydedildi. Açıklamada, ödüllerin her yıl 9 Aralıkta törenle dağıtıldığı ve ödül kazananlara parasal ödüllerle birlikte merhum Sedat Simavi'nin küçük bir heykeli ve Ödül Belgesi'nin verildiği belirtilen açıklamada, herhangi bir dalda ödül verilmediği takdirde, o dala ait ödül tutarının da bir sonraki ödül tutarına eklenerek dallar arasında eşit paylaştırıldığı vurgulandı. Açıklamada, ödüllerle ilgili başvuru koşullarına www.tgc.org.tr adresli internet sitesinden ulaşılabileceği bildirildi.