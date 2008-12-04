Sedat Simavi Ödülleri'nde en iyiler

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin “2008 Sedat Simavi Ödülleri”ne değer görülen sanatçı, gazeteci ve bilim insanları belli oldu. Bu yıl 32’incisi düzenlenen Sedat Simavi Ödüllerini kazananlar ve eserleri şöyle:





Gazetecilik Ödülü: Nurettin Kurt, Hürriyet Gazetesi’nde yayınlanan “Ankara’da İSKİ Patladı” başlıklı haberiyle.



Seçici Kurul ayrıca, Veli Erdal Sarıboğa’yı Sabah Gazetesi’nde yayınlanan “Bırakın da Sarılayım” başlıklı haber fotoğrafı nedeniyle övgüye değer gördü.



Radyo Ödülü: Faik Uyanık, BBC Türkçe Servisi’nde yayınlanan “Kulüpte Bir Yıl” adlı radyo programıyla.



Seçici Kurul ayrıca, Burçe Dondurmacıoğlu’nu TRT’de yayınlanan “Modern Zamanlar” adlı radyo programıyla övgüye değer gördü.



Televizyon Ödülü: Seçici Kurul, bu dalda ödül vermedi.



Seçici Kurul ayrıca, Savaş Karakaş’ın İz TV’de yayınlanan “Derinlerdeki Kahraman: Mustafa Ertuğrul” adlı televizyon programını ise övgüye değer gördü.



Edebiyat Ödülü: Arif Damar, “Bir Gökkuşağı İnerse Nasıl” adlı şiir kitabıyla.



Sosyal Bilimler Ödülü: Servet Somuncuoğlu, “Sibirya’dan Anadolu’ya Taştaki Türkler” adlı eseriyle.



Fen Bilimleri Ödülü: Doç. Dr. Muhittin Mungan, “Örüntü Eşleştirmesi ve Tek Boyutlu Kafes Gazları” adlı eseriyle.



Sağlık Bilimleri Ödülü: Doç. Dr. Cem Akın, “Mast Hücresi Hastalıkları: Anafilaksi Etyolojisindeki Rolleri ve Farmakogenetik Tedavi Araştırmaları” adlı çalışmasıyla.



Seçici Kurul ayrıca, Doç. Dr. Murat Sezer’i, “Primer Perkütan Koroner Girişinden Sonra Koroner İçi Streptokinaz” adlı çalışması nedeniyle övgüye değer gördü.



Görsel Sanatlar Ödülü: Prof. Adem Genç, “Kare Sanat Galerisi Resim Sergisi” ile.



Spor Ödülü: Ramazan Şahin, “Serbest Güreşte (66 kg) Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu” olması nedeniyle.



Seçici Kurul ayrıca, Sibel Özkan’ı, “Halterde (48 kg) Olimpiyat 2.si, Dünya ve Avrupa Gençler Şampiyonu” olması nedeniyle övgüye değer gördü.



11 Aralık 1953’de yaşamını yitiren Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin kurucu başkanı Sedat Simavi adına 32 yıldan bu yana sürdürülen ödüller, bu alandaki en saygın ödüllerden sayılıyor. TGC nin Kurucu Başkanı Sedat Simavi ölümünün 55. yılında 11 Aralık Perşembe günü saat 11.00’de Kanlıca Mezarlığı’ndaki kabri başında anılacak. Adına konulan ödüller 29 Aralık Pazartesi akşamı saat 19.30’da Kadir Has Üniversitesi Kültür Merkezi’nde (Cibali- İstanbul) düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

