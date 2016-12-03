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Kültür-Sanat

Sedat Simavi Ödülleri sahiplerini buldu

TGC kurucu başkanı adına düzenlenen Sedat Simavi Ödülleri'nin kazananları belli oldu

03 Aralık 2016 20:35

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti  (TGC) 2016 Sedat Simavi Ödülleri’ne değer görülen sanatçı, gazeteci, edebiyat, spor ve bilim insanlarına verilecek ödüller açıklandı. 11 Aralık 1953’de yaşamını yitiren TGC kurucu Başkanı Sedat Simavi adına 40 yıldan bu yana sürdürülen ödüller; gazetecilik, radyo, televizyon, karikatür, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve spor alanlarında veriliyor.  Bu yıl yönetmelik şartlarına uygun ödüle değer bir araştırma eseri olmadığı gerekçesiyle sağlık bilimleri ödülü verilmedi. Ödül Töreni’nin tarihi ve yeri daha sonra paylaşılacak.

2016 Sedat Simavi Ödülleri’ne değer görülen isimler ve eserleri şöyle:

1- Gazetecilik Ödülü:

    Ömer ERBİL

    Hürriyet Gazetesi’nde 26 Eylül 2016 tarihinde yayınlanan “Topkapı Sarayı Ayakta Zor

    Duruyor” başlıklı haberi nedeniyle.

 2-Radyo Ödülü:

    Özlem YALÇIN

    TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM’de 27 Ocak 2016 tarihinde

    yayınlanan “Evim Türkiye” adlı radyo programı nedeniyle.

 3-Televizyon Ödülü:

    Haber:

    Engin YILMAZ – Sevgi ŞAHİN – Çağlar GÜNER

    Fox TV’de 4 Şubat 2016 tarihinde yayınlanan “Baran’ın İlaçları İçin Operasyon” adlı ortak haberleri nedeniyle.

     Belgesel:

    Burçe BAHADIR

    TRT Televizyonu Belgesel Kanalında 17 Ağustos 2016 tarihinde yayınlanan “Refakatçi” adlı belgesel programı nedeniyle.

 4-Karikatür Ödülü

    Behiç AK

    Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlanan “Kim Kime Dum Duma” isimli köşesinde çizdiği karikatürleri nedeniyle.

 5-Edebiyat Ödülü

    Haluk ORAL

    “Bir Roman Kahramanı Orhan Veli” adlı biyografi çalışması nedeniyle.

6-Sosyal Bilimler Ödülü:

    Dr. Bahar ARSLAN

    “II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e İki Devrim; İki Süreç – Tarihsel, İdeolojik ve Olgusal Bir Karşılaştırma” adlı eseriyle.

7-Fen Bilimleri Ödülü

    Prof. Dr. Ali KOŞAR

    “Mikrokanallarda Çap ve Uzunluğun Yüksek Kütle Akılı Doymamış Akış Kaynama Isı Transferine Etkilerinin Nümerik ve Deneysel Olarak Araştırılması” adlı eseri nedeniyle.

8-Sağlık Bilimleri Ödülü

    Seçici Kurul, yarışmaya başvuran eserler içerisinde bu yıl yönetmelik şartlarına uygun ödüle değer bir araştırma eseri olmadığına karar verdi.

9-Spor Ödülü

    Taha AKGÜL

    “Güreşçi (Serbest Stil 125 kg ) -  Rio Olimpiyatları Şampiyonu” olması nedeniyle.

 

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