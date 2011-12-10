Sedat Simavi ödülleri sahiplerini buldu

T24 - Alanındaki en saygın ödüllerden sayılan ve 1977’den beri verilen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Sedat Simavi Ödülleri’ne bu yıl değer görülen gazeteci, sanatçı, yazın, spor ve bilim insanları belli oldu.



Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 2011 Sedat Simavi Ödülleri’ne değer görülen sanatçı, gazeteci, yazın, spor ve bilim insanlarına verilecek ödüller açıklandı. TGC’nin kurucu başkanı Sedat Simavi adına 35 yıldan bu yana sürdürülen ödüller; gazetecilik, radyo, televizyon, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri, görsel sanatlar ve spor alanlarında veriliyor. Ödüller 22 Aralık Perşembe günü saat 19.00’da, The Marmara Taksim Oteli’nde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

Sedat Simavi mezarı başında anılacak



11 Aralık 1953’de yaşamını yitiren Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kurucu başkanı Sedat Simavi ölümünün 58. yılında Kanlıca’daki mezarı başında 11 Aralık Pazar günü saat 11.00 de anılacak. Anma törenine daha önceki yıllarda olduğu gibi Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyeleri katılacak.

Ödülleri bu yıl kazananlar ve eserleri şöyle:



GAZETECİLİK ÖDÜLÜ:

Enis YILDIRIM Habertürk Gazetesi’nde yayınlanan “Seçimlere Doğru ‘Koşar Adım’ İhale” başlıklı haberiyle.



Seçici Kurul ayrıca, Mediha OLGUN’u Sabah Gazetesi’nde yayınlanan “Kadının Şiddetle İmtihanı” başlıklı yazı dizisi nedeniyle övgüye değer gördü.



RADYO ÖDÜLÜ:

Gaye Nadide ÇAĞLAYAN - Defne KAYHAN - İdil AKÇIL TRT Radyo 3’te yayınlanan “Arkadaşım Müzik (6 bölüm)” adlı radyo programıyla.



Seçici Kurul ayrıca, Aybeniz Ece UÇAN'ı TRT Radyo 3’te yayınlanan “Göç Şarkıları” adlı radyo programı nedeniyle övgüye değer gördü.



TELEVİZYON ÖDÜLÜ:

Mete ÇUBUKÇU – Mesut SERT NTV’ de yayınlanan “Mısır’da İsyan Ateşi” adlı haber programıyla.



Seçici Kurul ayrıca,

Sevinç YEŞİLTAŞ’ ı TRT Haber kanalında yayınlanan “Dostluğu Hatırlamak” adlı belgesel programı nedeniyle övgüye değer gördü.



EDEBİYAT ÖDÜLÜ:



Burhan SÖNMEZ “Masumlar” adlı romanıyla.



SOSYAL BİLİMLER ÖDÜLÜ:

Prof. Dr. Bilsay KURUÇ “Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi: Büyük Devletler ve Türkiye” adlı eseriyle.



Seçici Kurul ayrıca, M. Şinasi ACAR’ı “Osmanlı’da Günlük Yaşam Nesneleri” adlı eseri nedeniyle övgüye değer gördü.



FEN BİLİMLERİ ÖDÜLÜ:

Doç. Dr. Müfit SEZER “Devirsel P-Grupları İçin Açık Ayrıştıran Değişmezler” adlı eseriyle.



SAĞLIK BİLİMLERİ ÖDÜLÜ:

Prof. Dr. Ayşe Nurten AKARSU “İleri Mikroftalmi ve Ciddi Yüz Yanıklarına Yol Açan ALX1 Bozukluğu: Otozomal-Resesif ALX ile İlişkili Frontonasal Displazi Spektrumu” adlı çalışmasıyla.



GÖRSEL SANATLAR ÖDÜLÜ:

İnci EVİNER “Galeri Nev ve Paris Modern Sanatlar Müzesi ‘Kırık Manifestolar’ Sergisi” ile.



SPOR ÖDÜLÜ:

Yıldız Kız Voleybol Milli Takımı “Dünya ve Avrupa Voleybol Şampiyonu” olması nedeniyle.



Seçici Kurul ayrıca, Ediz YILDIRIMER’i “Avrupa Gençler Yüzme (800 metre) Şampiyonu” olması nedeniyle övgüye değer görüldü.



Sedat Simavi kimdir?

(1896 – 1953)



Öncü çalışmaları ile adını yayın tarihine yazdıran Sedat Simavi,1896 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Hamdi Simavi Bey, annesi Abdulhamit sadrazamlarından Saffet Paşa’nın torunu Aliye Hanım’dır. Sedat Simavi, babasının görevli olduğu Samsun'da ilk Fransızca derslerini aldı. Kadıköy Saint-Joseph Fransız Okulu'nda başladığı öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı (1912), Okul sıralarında ilk karikatürleri yayınlanmaya başlandı. 1.Dünya Savaşı patlak verince Hadımköy'deki birliğine katıldı. 1916'da Şeker Bayramı'nın birinci günü "HANDE" adındaki haftalık dergiyle yayın hayatına atıldı. 1917'de Müdafaa-i Milliye Cemiyeti adına ilk defa konulu bir film çevirdi.



“PENÇE”, “CASUS” ve “ALEMDAR VAKASI” filmleri böyle doğdu. İstanbul’un çeşitli semtlerinde başarı ile oynadı. “DİKEN” ve “İNCİ” dergilerini de bu arada yayımlamıştı. Sedat Simavi, günlük gazete idealine 21.7.1920'de “DERSAADET” ile kavuştu. Gazete, Sevr Muahedesi'nin yarattığı karamsarlığa karşı yapıcı bir ruh aşılıyordu. Onu “PAYİTAHT”, “GÜLERYÜZ” izledi. 15 Mart 1933'te yayın hayatına atılan haftalık “YEDİGÜN” ile 18 yıl en çok satan dergiyi çıkarma başarısına sahip oldu. Gazetecilerin dayanışmalarını ve bağımsızlıklarını sağlamak amacıyla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin kurulmasında öncü oldu. Cemiyetin 1 numaralı Şeref Rozeti’ni taşıdı ve ilk başkanlığa seçildi. Sedat Simavi, 1 Mayıs 1948'te Türkiye'nin en büyük tirajlı gazetesi “HÜRRİYET” i yayımlamaya başladı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı iken Üniversitede Gazetecilik Kürsüsü’nün kurulması için de ilk yazılı başvuruyu yaptı. Sedat Simavi'nin mücadeleli hayatı 11 Aralık 1953'te son buldu.

2011 SEDAT SİMAVİ ÖDÜLLERİ SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ:

GAZETECİLİK:

1- Ruşen ÇAKIR (Vatan Gazetesi Yazarı)

2- Okay GÖNENSİN (Vatan Gazetesi Yazarı)

3- Nail GÜRELİ (Milliyet Gazetesi Yazarı - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Önceki Başkanı)

4- Vahap MUNYAR (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı)

5- Eyüp Can SAĞLIK (Radikal Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni)

6- Şükran SONER (Cumhuriyet Gazetesi Yazarı)

7- Şule TALU (Sabah Gazetesi Yayın Koordinatörü)

8- Celal TOPRAK (Bugün Gazetesi Ekonomi Müdürü)

9- Tufan TÜRENÇ (Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü)



RADYO VE TELEVİZYON:

1- Erdoğan AKTAŞ (Atv Haber Genel Yayın Yönetmeni)

2- Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN (İletişimci )

3- Dr. Gökmen KARADAĞ (tv8 Danışma ve İcra Kurulu Üyesi – Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi)

4- Prof. Dr. Neşe KARS (İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı)

5- Turgay OLCAYTO (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili)

6- Yrd. Doç. Dr. Erkan OYAL (Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi)

7- Süleyman SARILAR (Kanal D Haber Direktörü)

8- Prof. Dr. Orhan TEKELİOĞLU (Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı)

9- Dr. Recep YAŞAR (Araştırmacı, İletişimci)



EDEBİYAT:

1- Eray CANBERK (Şair, Çevirmen)

2- Prof. Dr. Cevat ÇAPAN (Şair, Yazar)

3- Faruk DUMAN (Yazar)

4- Nursel DURUEL (Yazar)

5- Doğan HIZLAN (Eleştirmen )

6- Ülkü TAMER (Şair, Yazar)

7- Hilmi YAVUZ (Şair)



SOSYAL BİLİMLER:

1- Zafer ATAY (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreter Yardımcısı)

2- Prof. Dr. Toktamış ATEŞ (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi)

3- Prof. Dr. Taner BERKSOY (Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Fakültesi E. Dekanı)

4- Prof. Dr. Mehmet Semih GEMALMAZ (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

5- Gülseren GÜVER (Gazeteci – Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi)

6- Prof. Dr. Emre KONGAR (Sosyolog)

7- Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ (Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi Müdürü)

8- Prof. Dr. Ahmet MUMCU (Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanı)

9- Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL (Anayasa Hukuku Profesörü ve Cumhuriyet Gazetesi Yazarı)



FEN BİLİMLERİ:

1- Prof. Dr. Yusuf AVCI (Bahçeşehir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

2- Prof. Dr. Rahmi GÜVEN (Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü E. Öğretim Üyesi)

3- Prof. Dr. İlhan İKEDA (Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi)

4- Prof. Dr. Betül KIRDAR (Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi)

5- Prof. Dr. Zeynep İlsen ÖNSAN (Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi)

6- Prof. Dr. Önder PEKCAN (Kadir Has Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı)

7- Prof. Dr. Ergün TOĞROL (İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi)

8- Prof. Dr. Osman Teoman TURGUT (Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi)

9- Prof. Dr. Yücel YILMAZ (Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi)



SAĞLIK BİLİMLERİ:

1- Prof. Dr. Özdemir AKTAN (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

2- Prof. Dr. Turgay ATASÜ (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Doğum Anabilim Dalı E. Öğretim Üyesi)

3- Prof. Dr. Selim BADUR (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Viroloji Bilim Dalı Başkanı )

4- Prof. Dr. Halil BAHÇECİOĞLU (İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)

5- Prof Dr. Gökhan DEMİR (Bilim Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı)

6- Prof. Dr. Ahmet GÜL (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi)

7- Prof. Dr. Gökhan HOTAMIŞLIGİL (Harvard Üniversitesi Genetik ve Kompleks Hastalıklar Bölümü Başkanı)

8- Prof. Dr. M. Şükrü SEVER (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Başkanı)

9- Prof. Dr. Berrak Çağlayan YEĞEN (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı



GÖRSEL SANATLAR:

1- Doç. Dr. Serhan ADA (Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetimi Başkanı)

2- Prof. Rahmi AKSUNGUR (Heykeltıraş, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi)

3- Prof. Yurdaer ALTINTAŞ (Grafik Tasarımcı)

4- Prof. Beril ANILANMERT (Seramikçi)

5- Prof. Neş’e ERDOK (Ressam)

6- Mehmet ERGÜVEN (Eleştirmen)

7- Prof. Fevzi KARAKOÇ (Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi)

8- Ahmet ÖZDEMİR (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi)

9- Prof. Kaya ÖZSEZGİN (Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi - Sanat Eleştirmeni)



SPOR:

1- Orhan AYHAN (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi)

2- Togay BAYATLI (Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve Uluslararası Spor Yazarları Birliği Onursal Başkanı)

3- Onur BELGE (Aydınlık Gazetesi Spor Yazarı ve TSYD Bir Önceki Genel Başkanı)

4- Gürcan BİLGİÇ ( Sabah Gazetesi Spor Yazarı)

5- Halit DERİNGÖR (Cumhuriyet Gazetesi Spor Yazarı)

6- Şenes ERZİK (UEFA Asbaşkanı – FİFA Yönetim Kurulu Üyesi)

7- Arif KIZILYALIN (Cumhuriyet Gazetesi Spor Müdürü)

8- Necmi TANYOLAÇ (Gazeteci - Yazar)

9- Uğur VARDAN (Radikal Gazetesi Spor Şefi)



