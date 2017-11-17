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Sedat Şahin yeniden tutuklandı

Ümit TÜRK/İSTANBUL,(DHA)-ORGANİZE suç örgütü lideri Sedat Şahin çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı

17 Kasım 2017 22:01

Ümit TÜRK/İSTANBUL,(DHA)-ORGANİZE suç örgütü lideri Sedat Şahin çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 
\"Sarallar\" ve \"Şahinler\" olarak bilinen iki grup arasında çıkan çatışmalara ilişkin tutuklu yargılandığı davada 3 Kasım\'da tahliye olan Sedat Şahin, cezaevi çıkışında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nde 14 gün gözaltında tutulan ve emniyet sorgusu tamamlanan Şahin ve 5 adamı bugün, \"Tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme\" suçundan, savcılığa sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Şahin ve 5 adamı buradaki sorgularının ardından, \"Tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme\" suçundan tutuklandı. 

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