Sedat Şahin tahliye olur olmaz gözaltına alındı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-\"ŞAHİNLER\" ve \"Sarallar\" arasındaki çatışmalara ilişkin 17\'si tutuklu 74 kişinin yargılandığı davadan bugün tahliye olan Sedat Şahin başka bir soruşturma kapsamında cezaevi çıkışında tekrar gözaltına alındı.

\"Şahinler\" ve \"Sarallar\" arasındaki çatışmalara ilişkin 17\'si tutuklu 74 kişinin yargılandığı davadan bugün tahliye olan Sedat Şahin başka bir soruşturma kapsamında cezaevi çıkışında tekrar gözaltına alındı. İstanbul Adalet Sarayı\'nda yapılan bir önceki duruşmada çıkan gerginlik üzerine güvenlik gerekçesiyle bugün Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısında bulunan duruşma salonunda yapılan davada Sedat Şahin\'in de aralarında bulunduğu 4 kişi tahliye edilmişti.

BAŞKA BİR SORUŞTURMADAN GÖZALTI VE YAKALAMA KARARI VAR

Hakkındaki başka bir soruşturma kapsamında gözaltı ve yakalama kararı bulunduğu öğrenilen Sedat Şahin, Silivri Cezaevi\'ndeki duruşma salonundan çıkarıldıktan sonra İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Şahin\'in sağlık kontrolleri ardından Vatan Caddesi\'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirileceği öğrenildi.