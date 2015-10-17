Sedat Peker'e koruma emniyetten değil valilikten verilmiş

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Sedat Peker'e koruma tahsis edildiği iddialarını yalanlayarak, böyle bir kararları olmadığını, İstanbul Valiliği'nin verdiği koruma kararı uyarınca bu kişi İzmir'e geldiğinde gerekli işlemin yapıldığını açıkladı.

Sedat Peker'e İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün koruma tahsis ettiği yolundaki haberler dün basında yer almıştı.

DHA’nın haberine göre; haberler üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü bu konuda yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Sedat Peker isimli şahıs ile ilgili olarak, Koruma Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre ilimizce verilmiş herhangi bir koruma kararı bulunmamaktadır. Sedat Peker isimli şahıs hakkında Koruma Hizmetleri Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre İstanbul Valiliği'nce verildiği anlaşılan Koruma Kararına istinaden ve korunan kişinin yazılı talebi doğrultusunda; 04.04.2015 tarihinde İlimizde yapılan bir toplantıya katılacağı gerekçesiyle Koruma Yönetmeliği ve Yönergesi hükümlerine göre 'duyarlı olunması ve tedbir alınması' hususunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün, 24.08.2015 tarihinde Antalya ilinden karayolu ile ilimize gelişiyle ilgili olarak, aynı gerekçelerle ve taleple Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün yapmış olduğu yazılı bildirimler çerçevesinde Emniyet Müdürlüğü'müzce yapılan rutin yazışmalardan, bildirimlerden ve yapılması zorunlu yasal iş ve işlemlerden ibaret olduğu görülmüştür."