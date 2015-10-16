"Oluk oluk kan akacak" diyen Sedat Peker'e 2 yakın koruma vermişler

Rize'de yaptığı ‘teröre lanet’ mitinginde “Oluk oluk kan akacak” sözleri nedeniyle savcılığın inceleme başlattığı tescilli organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’nce iki yakın koruma kararı verildiği ortaya çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Peker’in il dışı seyahatlerine ise polisler eskortluk yapıyor. İki polisin koruduğu Peker’in şehir dışı seyahatlerini ise polis eskortu eşliğinde yapıyor.

Belgede işadamı olarak belirtilen Sedat Peker’in, Aydın-Muğla arasında yapacağı seyahat için İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün, Aydın Emniyet Müdürlüğü’ne eskortluk yapacak koruma aracı verilmesi yönünde bilgi aktarıyor. Emniyet Müdür Yardımcısı Doğan Ateş imzalı belgede, Peker’in geçiş yapacağı diğer illere de polis eskortu verilmesi için ayrıca talepte bulunuluyor. Koruma talebi bilgi amacıyla emniyet genel müdürlüğü’ne de iletiliyor.

Bu arada Peker’in de konuşacağı, Kocaelispor Taraftar Grubu’nun 30 Ekim’de Kocaeli’nin İzmit ilçesinde düzenleyeceği mitinge izin çıkmadı.