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Sedat Peker'e "En iyi iş adamı" ödülü!

Sedat Peker, son dönemde aydınlara yönelik tehditleri ile tepkiye yol açmıştı

03 Nisan 2016 11:00

Güneydoğu'daki çatışma ortamının sona erdirilmesi talebiyle yayımlanan "Suça ortak olmayacağız" bildirisine imza atan aydınları  "Oluk oluk kanlarını akıtacağız; "Kanlarıyla duş alacağız" gibi nefret ve tehdit içeren sözleriyle gündemden düşmeyen suç örgütü lideri Sedat Peker'e "En iyi iş adamı" ödülü verilecek.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, "Türkiye Gençlik Ödülleri" etkinliğinde verileceği açıklanan ödül töreninde Sedat Peker dışında son dönemde Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan Barış Arduç'a da "En iyi erkek dizi oyuncusu"  ödülü verilecek.

Ödülün bu akşam yapılacak törenle verileceği belirtildi.

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