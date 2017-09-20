Sedat Peker'den 'işkence videosu' açıklaması: Algı çalışması yapanlar, daha fazla şiddeti hak ediyorlar!

Suç örgütü lideri Sedat Peker, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla öldüresiye dövülen bir kişinin videosunun ortaya çıkmasıyla ilgili olarak "Sosyal medya mecralarında, ismimin de geçtiği bazı şiddet görüntüleri dolaşıyor. Bunu yapanlar, eğer ki benim yakınlarımsa, kurmak istediğim yeni düzene bu yaptıklarıyla destek olmayıp, sadece köstek oluyorlar" dedi. Peker, sözlerinin devamında "Bu iğrenç algı çalışmalarını yapanlar, bunlara alet olanlar aslında bu görüntülerden çok daha fazla şiddeti bence hak ediyorlar" ifadesini kullandı.

Peker'in sarf ettiği sözler, sosyal medyada "tehdit" olarak yorumlandı.

YouTube’da "FETÖ’ye uyup Sedat Peker’e hakaret eden pavyoncunun hazin sonu" başlığıyla yayınlanan videoda bir kişinin öldüresiye dövüldüğü görülüyordu. Sedat Peker’in Twitter hesabı bu videonun olduğu bir tweeti paylaşmıştı. Video daha sonra Youtube’dan kaldırılmıştı.

Peker, akabinde ‘algı çalışması’ olarak nitelediği videoyu paylaşanlara yönelik olarak şunları söyledi:

"Eğer ki bunu yapanlar düşmanımsa, şahsıma yaptıkları algı çalışmalarında farklı bir boyuta geçtilerse onları ebediyete kadar lanetlerim. Şahsıma karşı sosyal medyada bu iğrenç algı çalışmalarını yapanlar, bunlara alet olanlar aslında bu görüntülerden çok daha fazla şiddeti bence hak ediyorlar.

"Ancak çok uzun senelerden bu yana kurmak istediği yeni bir düzen ve hayallerim var. Bu yüzden şiddeti reddediyorum. Tüm sevenlerimden ve akrabalarımdan bu konuda hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. Her zaman olduğu gibi "Bir umuttur yaşamak" diyerek sizleri yüce Allah'a emanet ediyorum.