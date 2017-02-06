Sedat Peker'den 'Evet' mitingi: Bozkurt Rabia birlikteliğini bu ülkede sağlayacağız!

Suç örgütü lideri Sedat Peker, Beykoz’da miting düzenledi. Peker mitingde, anayasa değişikliği referandumunda 'Evet' diyeceğini söyledi ve "Bozkurt Rabia birlikteliğini bu ülkede sağlayacağız" dedi.

Mitingin görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşan Peker, mitingde yaptığı konuşmada, “Siyasetin kanseri koalisyon hükümetleridir. Partili Cumhurbaşkanlığı, koalisyon hükümetlerine son verecek tek bir yapı, tek bir sistemdir" ifadesini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Kurucu Başkanı Alparslan Türkeş'in Başkanlık sistemini savunduğunu ileri süren Peker, oyuna gelmeyeceklerini söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu milletimizin son dönemecidir. Durdurulmaya çalışılan Türk milletinin şaha kalkışının son engelidir. Bu engeli yüce Allah'ın izniyle hep beraber aşacağız. Bozkurt Rabia birlikteliğini bu ülkede sağlayacağız.”

Peker'in, sosyal medya hesaplarında paylaştığı miting görüntüleri:

İlk mitingi değil

Sedat Peker 1 Kasım seçimleri öncesinde de Rize'de miting düzenlemiş, mitingdeki “Adeta dünyanın şah damarları kesilmişçesine oluk oluk hepsinin kanlarını akıtacağız. Nehirler dolusu kanları aktıkları zaman anlayacaklar” sözleri tepkilere neden olmuştu.

"Oyum evet; referandumu yapmamak için sokaklara çıkanlar olursa, onları sokaklarda bekleyeceğiz!"

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen’in başlattığı “Evet” kampanyasına Sedat Peker’den de destek vermişti.

Sosyal medyada AKP’ye yakın hesapların lideri olarak gösterilen Taha Ün’ün davetine cevap olarak, yayınladığı video ile “Evet” diyeceğini açıklayan Peker, "15 Temmuz’da Fethullahçı Terör Örgütü’nün üyelerine karşı nasıl ki sokaklarda olduysak, referandumu yapmamak adına sokaklara çıkan birileri olursa, onları sokaklarda bekliyor olacağımızı şimdiden özellikle söylemek isterim" ifadesini kullanmıştı.