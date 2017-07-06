Sedat Peker'den Adalet Yürüyüşü açıklaması: Sabredeceğiz...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün 20'inci gününde İzmit'te protesto edilmesiyle ilgili olarak organize suç lideri Sedat Peker sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kendi resminin bulunduğu posterlerle protesto edilen 'Adalet Yürüyüş'ü için "Oyunun parçası olmayacağız. Sabredeceğiz" diyen Peker, "Ülkemizde iç savaş varmış görüntüsünü tüm dünyaya servis etmelerine asla olanak vermemeliyiz" dedi.

"Ellerimiz kırılana kadar duvarları yumruklayacağız"

Adalet Yürüyüşü'ne karşı sert tepki gösterenleri uyaran Peker, "Vatanseverlik gerektiğinde ülke için şehit olmayı gerektirir. Ancak vatanseverliğin en zor boyutu içindeki siniri, nefreti, kini eriterek sabredebilmeyi başarmaktır. Daha önce birçok kez söylediğim gibi gerekirse ellerimiz kırılana kadar duvarları yumruklayacağız. Ancak bizi düşürmek istedikleri oyunun bir parçası olmayacağız" dedi.

"Ne kadar zor olursa olsun sabretmeliyiz"

Sedat Peker yazılı açıklamasında şunları söyledi:

"Türk-İslam davasına inanan dava adamları Yüce Allah’ın yazdığının haricinde hiçbir gücün yazdığı senaryonun parçası olmayacaklardır. Sabretmeliyiz. Ne kadar zor olursa olsun sabretmeliyiz. Ülkemizde iç savaş varmış görüntüsünü tüm dünyaya servis etmelerine asla olanak vermemeliyiz"