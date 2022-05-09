Sedat Peker, yakın çevresine böyle demiş: Sonu nasıl biter bilmiyorum ancak galiba seçim öncesi Japon intihar pilotları gibi bir hamle yapacağız

Gazeteci Barış Pehlivan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yakın çevresine, "Sonu nasıl biter bilmiyorum. Ancak seçim öncesi Japon intihar pilotları gibi galiba bir hamle yapacağız gibi görünüyor" dediğini aktardı.

Sedat Peker'in ikamet ettiği ülke Dubai'nin izin vermemesine rağmen yarım kalan video mesajlarını tamamlamaya hazırlandığı öne sürüldü. Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Halk TV'de katıldığı programda, Sedat Peker'in yakın çevresiyle görüştüğünü ve "Seçim öncesi helalleşme videosu gelir mi?" sorusuna yanıt aldığını söyledi.

Pehlivan, Sedat Peker'in yakın çevresine bu konuda "Şu an için bu dünyada tek isteğim video çekmek ve kalan işimi tamamlamak. Ben tek başıma bu kadar mücadele veriyorum. Benim anlatacaklarımın etkisinden herkes faydalanacak. Pasaportum yok, kırmızı bültenle ilgili bir karar var. Hareket edemiyorum. Ben işimi bitirmek istiyorum. Bakın ben üzerime düşeni bitireceğim. Sonu nasıl biter bilmiyorum. Ben video çekersem bugün deport (sınır dışı) edileceğimi biliyorum. Sonu nasıl biter bilmiyorum. Ancak seçim öncesi Japon intihar pilotları gibi galiba bir hamle yapacağız gibi görünüyor" dediğini aktardı.

Pehlivan, "Video çekecek misiniz sorusuna o 2. dünya savaşındaki kamikaze dalışlarını hatırlatıyor. Bu da aslında çekeceğim anlamına da gelen bir şey gibi gözüküyor" dedi.



Sedat Peker'in ikamet ettiği ülke Dubai'nin izin vermemesine rağmen yarım kalan video mesajlarını tamamlamaya hazırlandığı öne sürüldü. Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Halk TV'de katıldığı programda, Sedat Peker'in yakın çevresiyle görüştüğünü ve "Seçim öncesi helalleşme videosu gelir mi?" sorusuna yanıt aldığını söyledi." />