Sedat Peker: Ya bir yol bulacağız, eğer ki bir yol bulamazsak yeni bir yol açacağız

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, Twitter'dan ilginç bir paylaşımda bulundu. Bulunduğu ülkede 'güvenlik' gerekçesi ile video yayınlamadığını sık sık belirten Peker, alıntı bir söz ile, sessiz kaldığı yönündeki eleştirilere gönderme yaptı.

Peker'in paylaşımı şöyle:

“Ya bir yol bulacağız, eğer ki bir yol bulamazsak yeni bir yol açacağız.”

-Kartacalı Hannibal

Bu sözlerin haricindeki herhangi bir şıkkı kabul etmek benim yaratılışıma asla uygun değildir."

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