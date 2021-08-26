Barış Pehlivan: Öğrendim ki Sedat Peker ile Mehmet Cengiz meğer akrabaymış

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, “iş insanı Mehmet Cengiz’in hükûmet ile Sedat Peker arasında arabulucu olarak görev yaptığı” iddiasını birden fazla kaynaktan duyması üzerine konuya eğildiğini ve bu süreçte Peker ile Cengiz’in akraba olduğunu öğrendiğini söyledi.

Mehmet Cengiz’in, “Videolarından dolayı sizin ya da görevlendirdiğiniz birinin hükümet adına Sedat Peker ile görüştüğü iddiası doğru mu?” sorusuna “Sedat Peker ile uzun yıllardır herhangi bir görüşmem olmadığı gibi yayımladığı videolarla ilgili doğrudan ya da dolaylı bir irtibatım ve talebim de olmamıştır” diye yanıt verdiğini aktaran Pehlivan, “Peker cephesinden” söz konusu iddiaya ilişkin gelen yanıtı da şöyle aktardı:

“Mehmet Cengiz bu konuyla ilgili bizim yanımıza gelmedi. Bizden ricacı olmadı. Fakat ona yakın diğer akrabalarımız / arkadaşlarımız ‘Peker’in bu yaptıkları ülkeye zarar veriyor, n’olur durdursun’ diye ricada bulundular. Peker de onlara hakaret etti. Bu konuyu da Rizeliler, akrabalarımız ve bize yakın herkes bilir.”

Yazısının devamında, “Pek bilinmeyen çarpıcı bir bilgiyle bu bölümü kapatayım. Öğrendim ki Sedat Peker ile Mehmet Cengiz meğer akrabaymış” diyen Pehlivan, şöyle yazdı:

"Şöyle ki: Hem Peker hem de Cengiz, Rize’nin Kalkandere ilçesindeki Yamakoğlu sülalesindendi. İki isim de dede tarafından akrabaydı. Kanun çıkınca, bir aile Peker diğer aile ise Cengiz soyadını almıştı.

Yakın tarihin önemli aktörlerine dair ilginç bir anekdot olarak not düşelim."

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