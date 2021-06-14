Sedat Peker: Temiz Sülüman, oğlun Engin Soylu, dört gündür 25-30 milyon değerindeki dairede kalıp keyif ediyor

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oğlu Engin Soylu'nun Kuzu Grup'a ait Ataköy'deki Sea Pearl'de 25-30 milyon TL değerindeki bir dairede kaldığını iddia etti.

TIKLAYIN - Sedat Peker: Süslü Sülüman, Anadolu Adliyesi'nde ortak çalıştığın savcıları, o savcıların çocukları üzerinden yaptıkları serveti bir bir anlatacağım

Peker'in Twitter'dan yaptığı son paylaşımlar şöyle:

"temiz sülüman, Kuzu Holding’in Sea Pearl - Ataköy projesini sihirbaz bile bu hale getiremeyecekken senin akraban sadık soylu bak bu projeyi nasıl bu hale getirdi.

temiz sülüman, oğlun engin soylu dört gündür Sea Pearl projesinde deniz manzaralı 0/7 blokta bulunan 25 - 30 milyon değerindeki dairede kalıp keyif ediyor. O da benim gibi durmadan sigara içiyor.

süslü sülü, siz sülalecek para makinesi sesini ve poliçe sesini çok seviyorsunuz ya, Kuzu Holding’in inşaat projesini de çok seviyorsunuz herhalde, yumulmuşsunuz buna

temiz sülüman kuzuları almışsın yanına, şimdi bunları da başlarsın sen ince ince kesmeye. Her şeyi biliyorum da bu kuzu gruptakileri nasıl korkuttun çöktün mallarına vallahi onu bilmiyorum."