Sedat Peker: Süslü Sülü, Sezgin Baran Korkmaz’ın akrabalarıyla görüştüm, utanmadan sahte fatura yayınlıyorsun

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, "Bakan Süleyman Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağını seçim döneminde sıkça kullandığı" haberinin ardından İçişleri Bakanlığı'ndan paylaşılan faturanın sahte olduğunu öne sürdü. Peker, firari Sezgin Baran Korkmaz'ın akrabalarıyla görüştüğünü belirtti.

Peker Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Süslü Sülü, Sezgin Baran Korkmaz’ın akrabalarıyla görüştüm. Utanmadan sahte fatura yayınlıyorsun. Devletin namusunu zedeledin. Bu yetmedi devletin ahlakını da lekeledin Vallahi yüce divana gideceksin. Peçete kağıdına yazıp yayınlasaydın daha inandırıcı olurdu. Süslü Sülüman, senin bundan sonraki seçim sloganın bence şu olmalı 'Ceketimin kolu yok, dümenim sonu yok' Sana yalan söylediğin için doktorun olarak her gün birer adet Haldon ve Akineton yazıyorum. Yalana devam edersen Akineton’u iptal edeceğim kasılıp acı çekeceksin." ifadesini kullandı.

Peker daha sonraki paylaşımlarında ise şunları kaydetti:

"Süslü Sülüman, AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu Korkmaz Karaca, Sezgin Baran Korkmaz’ın Audi a8 marka aracını hediye olarak değil üç aylığına kullanmak için aldım deyip kendini kurtaracağını zannediyorsa daha henüz o da senin gibi beni tanımıyor demektir.

"Bir Konyalı iş adamı vasıtasıyla benden hangi konuyu görüşmek için randevu istemiştir?"

Bir Konyalı iş adamı vasıtasıyla benden hangi konuyu görüşmek için randevu istemiştir?Bunun cevabını bekliyorum. Ayrıca Sütaş ve bunun gibi firmalardan yasal olarak kaç lira danışmanlık ücreti almıştır? Bir de bu tip firmaların özel işlerini halledip ne kadar avanta almıştır?

Benim sayfalarımı kapatmak için mahkemeden karar çıkaracağına ülke nasıl soyuluyor diye araştırsana Süslü Sülüman, Benimle hangi konuyu görüşecekti"

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanlığı,"Bakan Süleyman Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağını seçim döneminde sıkça kullandığı" haberine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, uçağın 2017 yılındaki seçim çalışmaları sırasında kiralandığını belirtti. Temasın Söğüt Havacılık ile yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Süleyman Soylu’nun sahibi bulunduğu işyeri adına kesilen faturanın bedeli, yine kendi firmasından ödenerek, süreç tamamlanmıştır" denildi.

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