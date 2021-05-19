Süleyman Soylu, Peker'in paylaştığı videolar sonrası Hadi Özışık ve kardeşi hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in paylaştığı videolar sonrası gazeteci Hadi Özışık ve kardeşi Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Soylu daha önce de Peker hakkında "hakaret ve iftira" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Salı günü Halk TV'de katıldığı bir programda, Özışık kardeşleri işaret ederek, iki ismin Bakan Soylu'nun mesajlarını organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında iddianame hazırlanan Sedat Peker'e iletip iletmediğini sordu.

Bunun üzerine internethaber.com sitesinin kurucusu Hadi Özışık, programın sunucusu Fatih Ertürk'e attığı SMS'te "Görüşen şerefsizdir" diye yazdı.

Ardından da gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube programına katılan Hadi Özışık, "Sedat Peker'e ben Süleyman Soylu, senin için işte Berat Albayrak'ın videosunu yayınlama gibi br ifade bir mesaj götürmüşsem ya da Süleyman Soylu bana böyle bir mesaj vermişse, ben şerefsizim haysiyetsizim. Benim ne Sedat Peker'le ne Süleyman Soylu'yla böyle bir konuda konuşmam olmadı. Asla ve kata. Süleyman Soylu'ya muhalefet et, yalanları üfür, millet de inansın" ifadelerini kullandı.

Peker Twitter'da iki video paylaştı

Sedat Peker ise bu gelişmenin ardından Twitter hesabından Hadi Özışık ile yaptığı telefon görüşmesine ait iki video yayımladı.

Özışık kardeşlerin Soylu ile kendisi arasında aracılık yaptığı yönündeki iddiaları yalanladığını hatırlatan Peker, " 'Söyleyen şerefsizdir' demişler. Ben kimseye hile yapmam ancak kendimi de rezil duruma düşürmem" dedi.

Peker'in yayımladığı ilk videoda Hadi Özışık'ın Soylu ile görüştüğünü ve o görüşmeye dair diyalogları anlattığı görülüyor. Hadi Özışık, "iki sevdiği dostu arasında arada kaldığını" söylüyor.

Yayımlanan ikinci videoda ise Hadi Özışık, Peker'in YouTube için çektiği videoda adının çıkarılmasını istiyor ve "Süleyman Bey'le görüşmeye giden Süleyman Özışık" diyor.

'Süleyman Özışık ile geçen yıl Haziran ayında görüştüm'

Sosyal medyada gündem yaratan videoların ardından ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Salı akşamı Super Haber adlı internet sitesine verdiği demeçte, "Yakından tanıdığımız arkadaşlar ismimizi kullanarak bir mafya lideri ile bana tuzak ve tezgah kurdular. Yarın sabah Hadi Özışık ile Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağım" diye konuştu.

Hakkındaki iddiaları reddeden Soylu, "Süleyman Özışık ile en son geçen yıl Haziran ayında görüştüm, yakın zamanda Süleyman Özışık ile temasımız olmadı" dedi.

Hayatında Sedat Peker'le hiç tanışmadığını da aktaran Soylu şöyle devam etti: "PKK ile terör örgütleri ve çeteler ile bu kadar mücadele veriyoruz, keşke başıma bir şey gelseydi de bugünleri görmeseydim."

Hadi Özışık, Soylu'dan özür diledi

Yaşanan tartışmaların ardından Hadi Özışık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Süleyman Soylu'dan ve kamuoyundan özür diledi.

Peker'le iyi niyetle bir görüşme yaptığını anımsatan ve bu görüşmelerden Soylu'nun haberini olmadığını aktaran Hadi Özışık, "Sayın Soylu'nun da ifade ettiği gibi kendisiyle bu konuda ne şahsımın ne de kardeşimin hiçbir irtibatı olmamıştır" dedi.

https://twitter.com/HadiOzisik/status/1394818631356256256

Soylu, sosyal medya hesaplarından videolar yayımlayan Peker'in kendisiyle ilgili tüm iddialarının araştırılmasını istiyor.

Pazartesi günü Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulunan Soylu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılğı'na verilen başvuru dilekçesinde, "Sedat Peker'in, FETÖ üyelerinin kullandığı ve yalanlanan bazı iddiaları dile getirmesi, videonun operasyonel amaçlarla yayımlatıldığını ortaya çıkaran önemli bir durumdur" ifadelerini kullandı.

Dilekçede, "Uydurma senaryolara dayalı tüm hakaret ve iftiraları ile ilgili Sayın Başsavcılığınızca kapsamlı araştırma ve soruşturma yapılmasını talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur" denildi.

Peker 16 Mayıs'ta yayımladığı beşinci videosunda İçişleri Bakanı Soylu'ya hitaben, "Her hafta canını bir kere yakacağım" demişti. 13 Mayıs'ta yayımladığı dördüncü videoda ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisiyle ilgili olarak, "Ben onu severim" dediğini ve kendisine koruma polisi verdiğini iddia etmişti.

Peker'e yanıt veren Soylu ise "Aylardır bu senaryonun bu noktaya geleceğini bekliyordum" demiş ve Peker'in iddialarını yargıya taşıyacağını söylemişti.