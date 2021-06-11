Sedat Peker soruşturmasında gözaltına alınan Feridun Öncel'in de aralarında bulunduğu 4 kişi serbest bırakıldı

Suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'e yönelik operasyonda Şanlıurfa'da gözaltına alınan MİSİAD Başkanı Feridun Öncel'in de aralarında bulunduğu 3 kişi yurt dışına çıkmamak ve konutu terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Sedat Peker'e yönelik soruşturmada Şanlıurfa'da gözaltına alınan Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı(MİSİAD) Feridun Öncel'in de aralarında bulunduğu 2'si kadın 4 şüpheli Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Bir şüpheli ifade vermesinin ardından serbest

Savcılık, ifade almasının ardından şüpheli A.Y. isimli kadını serbest bıraktı. Savcılık, şüpheli Feridun Öncel'i "Birden fazla kişi ile silahla yağma" suçundan diğer şüpheliler A.N.K. ve M.A. ise "Birden fazla kişi ile silahla yağmaya azmettirme" suçundan tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

3 şüpheli adli kontrolle serbest

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği Feridun Öncel'in de aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkında konutu terk etmemek ve yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi. (DHA)

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