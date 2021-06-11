Sedat Peker: Silivri Cezaevi'nde yatarken, Tayyip Ağabey, Ceza Tevkifevleri Genel Müdürü'nü yanıma yollamıştı

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, cezaevinde kaldığı süreçte insan hakları ihlalleri olup olmadığının araştırmasını yapmak için CHP'li vekillerin kendisini ziyaret etmesine gelen tepkilere yanıt verdi. Peker, tepkilerin 'Ak Partili troller'den geldiğini belirterek Silivri Cezaevi'nde yatarken Ceza Tevkifevleri Genel Müdürü'nün de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kendisini ziyaret ettiğini aktardı.

Peker, Twitter üzerinden "Chp grup başkanvekili Özgür Özel ve chp milletvekili Veli Ağbaba tüm ergenekon ve balyoz davası sanıklarıyla görüşürken şansımla da görüştüler ( cezaevindeki mahkumların insan hakları ihlalleri varmı diye ). Ne bir eksik ne bir fazla" paylaşımına ilişkin olarak yeni bir açıklama yaptı.

Erdoğan'ın talimatıyla Silivri Ceza Tevkifevleri Genel Müdürü'nün de kendisini ziyaret ettiğini anlatan Peker "görüşme yaparken cezaevi savcıları, müdürleri dışarıda bekliyorlardı. Ne kadar enteresan değil mi?" dedi.

"Koğuşta baş başa görüşme yaptım"

Peker'in paylaşımları şöyle:

"Ak Partili troller CHP milletvekili Özgür Özer ve Veli Ağbaba’nın beni cezaevinde ziyaret etmesini gündem yapıp kafa karıştırmaya çalışıyorlar. Şahsımı MHP milletvekilleri de ziyaret etti.

"Bu da bir şey mi? Silivri Cezaevinde yatarken ceza tevkifevleri genel müdürü beni koğuşumda ziyaret etti. Baş başa görüştük. Bu cumhuriyet tarihinde hiç olmamıştır. Ceza tevkifevleri genel müdürünü de TAYYİP AĞABEY yanıma yollamıştı. Bence bu daha iyi gündem olacak bir şey.

"Kamera kayıtları yerindedir. Bakılıp görülebilir. Sayın ceza tevkifevleri genel müdürüyle (çok önemli bir adam) koğuşumda baş başa görüşme yaparken cezaevi savcıları, müdürleri dışarıda bekliyorlardı. Ne kadar enteresan değil mi?"