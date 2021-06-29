Sedat Peker, savcı Mesut Erdinç Bayhan ve savcının yakını olduğunu iddia ettiği Murat Gür İbrahimoğlu’ndan özür diledi

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, dün akşam itirafçı olduktan sonra Burak Başlılar'a FETÖ soruşturmasında takipsizlik kararı verdiğini iddia ettiği savcı Mesut Erdinç Bayhan'dan ve Bayhan'ın yakını olduğunu belirttiği Murat Gür İbrahimoğlu'ndan özür diledi. Peker, gazeteci Barış Terkoğlu'nun yayınladığı belgeyi doğrulayarak takipsizlik kararını veren savcının Hüseyin Önelge olduğunu öne sürdü.

Sedat Peker Twitter'dan yaptığı açıklamada, Burak Başlılar'la ilgili ikinci bir FETÖ soruşturması olduğunu, bunu da Muhammet Akçaer isimli savcının kapattığını iddia etti.

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Peker'in iddiaları şöyle;

"Kıymetli dostlarım, cihan ekşioğlu ile beraber feto borsası oluşturduğunu söylediğim fetönün prenslerinden burak başlıların menfaat karşılığında hakkında takipsizlik kararını verdiğini söylediğim Mesut Erdinç Bayhan isimli sayın savcının adını, okuduğum dosyaların çokluğundan dolayı yanlış yazmışım. Gazi savcımızdan özür diler, hakkını helal etmesini isterim. Ayrıca kendisinin yakını olduğunu belirttiğim Murat Gür İbrahimoğlu isimli kişiden de dosyayı karıştırıp yanlışlıkla ismini yazdığım için özür diler, helallik isterim.

fetönün prensi olarak geçen burak başlılara 2015 senesindeki fetö soruşturması ile menfaat karşılığında takipsizlik kararı verdiği iddia edilen savcının ismi Hüseyin Önelge’dir. Yine burak başlılarla ilgili ikinci bir feto soruşturması daha yapılmıştır.

Bu soruşturmada menfaat karşılığı takipsizlik kararı verdiği iddia edilen savcı Muhammet Akçaer isimli savcıdır. Dosyaların çokluğu isimleri yanlış yazmama sebep olduğu için hata benimdir. Lütfen özrümü kabul etsinler."

Ne olmuştu?

HalkTV'de Şirin Payzın ile Sözüm Var programında konuşan gazeteci Barış Terkoğlu Peker'in iddia ettiği takipsizlik kararına ilişkin belgelerini yayınlamıştı. Terkoğlu, sözü geçen Başlılar hakkında iki farklı takipsizlik kararı olduğunu ancak belgelerde imzası bulunan savcının Peker'in tweet'erinde yer alan savcıdan farklı olduğunu belirtmiş, Peker ise savcıların ismini karıştırma ihtimaline karşılık dosyaları yeniden inceleyeceğini ifade etmişti.

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