Sedat Peker: LGBT'yi Fethullah Gülen kurdu

Suç örgütü lideri Sedat Peker, cezaevinde oda arkadaşı olan, eski Sivas Ülkü Ocakları Başkanı Oğuz Bulut'un 15 yaşında olduğu iddia edilen bir çocuğu istismar ettiğine dair görüntülerinin internete düşmesi sonrası açıklama yaptı. Peker, yaptığı açıklamada LGBT'yi Fethullah Gülen'in kurduğunu savundu ve "Sevinin, artık Oğuz da sizden" ifadesini kullandı.

Sputnik'in haberine göre, Peker, Oğuz Bulut'la ilgili açıklamasında lezbiyen, gey, biseksüel ve transeksüel (LGBT) bireyleri Gülen'in 'müritlerinin geleceklerini garantiye almak için kurduğunu' öne sürdü.

Peker'in açıklaması özetle şöyle:

Sivas'ın delikanlıları bir süredir bu iş ile ilgili Oğuz Bulut'u arıyorlar. Yapılan bu şerefsizlik cezasız kalmaz diye belirtiyorlar.

Fethullah Gülen'in müritlerine şah damarlarından daha yakın olduğu doğrulandı.Çünkü hepsini sıradan badelemiş. (Sevinin artık Oğuz da sizden.)

İlk defa huzurlu bir tatil yapıyorum. FETÖ'cü sahte hesaplar kaşınmayın. Beni tahrik etmeyin. Yoksa Amerika'da ki top hocanızı kaşırım.

Müritlerinin geleceklerini garantiye almak için LGBT'yi de Fethullah Gülen'in kurduğu ortaya çıktı. (Sevinin artık Oğuz da sizden.)

Delikanlı alemi olarak üzgünüz çünkü bir kişi azaldık. Bu şahıs sayesinde sizde bir kişi çoğaldınız.

Oğuz bulut isimli kansızı 2 ay önce arkadaş grubumuzdan çıkardığımız gerçeği ortadadır.