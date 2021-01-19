Sedat Peker, Kuzey Makedonya'dan "kalış amacına aykırı davranış"tan sınır dışı edildi!

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre; Sedat Peker ülkede kalış amacına aykırı davrandığı gerekçesiyle sınır dışı edildi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Sedat Peker'in bir süre önce yerleştiği Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildiği öğrenildi.



Yeniçağ gazetesinin haberine göre; ülkenin İçişleri Bakanlığı'na ait resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Peker'in sınır dışı edilmesine gerekçe olarak kısa süreli kalış amacına aykırı davranması ve belirlenen ikametgahını kötüye kullanımı gösterildi.

İşte bakanlığın sitesinden yapılan o açıklama;

Makedon basınında yer aldı

Sedat Peker'in sınır dışı edilmesi Makedonya'da yayın yapan birçok haber sitesine de konu oldu. Konuyla ilgili çıkan haberlerde "Polis, Türk kökenli tanınmış bir uyuşturucu baronunu tutuklayarak sınır dışı etti" ifadesi kullanıldı.