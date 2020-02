Sedat Peker: Kendimi hiçbir zaman sağcı olarak nitelemedim; Çanlar Kimin İçin Çalıyor'da devrimcileri kendime daha yakın gördüm

T24

Geçmişte organize suç örgütü liderliğinden yargılanıp hüküm giyen Sedat Peker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklediği yönündeki algının yanlış aldığını savunarak, “Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza destek vermiyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve şanlı Türk milletine destek veriyorum” dedi.

Best FM’de katıldığı radyo programında ‘toplumsal uzlaşı’ konusunda da konuşan Peker, “Barış için atılan her adım önemlidir. Barış için, toplumsal uzlaşı için verilen her mücadele söylenen her söz çok değerlidir. Hatta ben çocukluğumdan beri söylerim… Barış için kim mücadele ediyorsa toplumsal uzlaşı için kim mücadele ediyorsa onlar Allah'ın en sevdiği kullarıdır” ifadelerini kullandı.

CHP'ye Eren Erdem eleştirisi

Ailesindeki tek solcunun babası olduğunu kaydeden Peker, kendisini hiçbir zaman ‘sağcı’ olarak nitelendirmediğini belirterek şöyle devam etti:

“Ben devletini seven milletini seven herkesi severim. 'Çanlar Kimin İçin Çalıyor' kitabını okuduğunuz zaman ben Franco'nun askerleriyle hiçbir zaman kendimi aynı hissiyat içerisinde hissetmedim. Ben oradaki devrimcileri kendime daha yakın gördüm. Şimdi bunu şundan dolayı söylüyorum. Kendimi sağcı tanımlar Sam Franco ile aynı düzlükte anılmam mümkün değil ama aynı şekilde sol için de söyleyeceğim şeyler var.

Gerçek sosyal demokrasiyi savunan yazarlar var. Çok değerli insanlar var. Onların yazılarını da çok keyifli her gün okuyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin son zamanlarda özellikle mesela cezaevine giren milletvekilleri var. Eren Bey diyor ki; 'FETÖ ile ilgili MİT tırları dosyasını bana Bülent Tezcan verdi' diyor. CHP'nin genel başkan yardımcısı yani… Bunu söyleyen kendi milletvekilleri. O zaman insanın kafasında birçok soru işareti oluyor."