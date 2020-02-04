Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi tamamladım

Geçmişte organize suç örgütü liderliğinden yargılanıp hüküm giyen Sedat Peker, polis tarafından arandığı ve bu nedenle yurtdışına kaçtığı iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi ve 'Balkanlardayım, oturum işlemlerimi tamamladım' dedi.

Instagram hesabından açıklama yapan Sedat Peker, bir süredir yurtdışında yaşadığı haberlerini doğruladı. Hakkında arama kararı olmadığını söyledi. Eşinden boşandığı iddiasını gündeme getirenleri ise tehdit etti. Peker konuyla ilgili "Temizlik işçisine diklenen çocuğu hatırlatıyorum" diye konuştu.

Geçmiş yıllarda çeşitli suçlardan hapis yatan ve akademisyenlere yönelik tehditleriyle gündeme gelen Peker, “Takriben iki aydır ata yadigarı Balkan coğrafyasındayım. Bu sene üniversite mezuniyetimi tamamlayıp diplomamı alacağım. Ayrıca ticari çalışmalarım için bazı ülkelerden de oturum alma işlemlerimi tamamladım” dedi.

"Görünürde polis olanlarla hesabımız her zaman var olacaktır"

Peker, Karadağ’a kaçtığı, eşinden boşandığı yönündeki iddialara şöyle yanıt verdi:

"Ben herhangi bir suç işlemedim ki aranayım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin polisleriyle hiçbir sorunum yok, olamazda ancak bu şerefli teşkilatın içine bir şekilde monte olmuş görünürde polis ama özünde hain olanlarla bizim hesabımız her zaman var olacaktır. (Bu konularla ilgili de ilerleyen günlerde düşüncelerimi detaylıca yazacağım.) Ayrıca ben saygıdeğer eşimle ne savaşlardan çıkaracak bu günlere geldik. Bizi üzmek için yapılan bu haberler hem bana hem de saygıdeğer eşime ancak tatbikat olur."

Boşanma haberleriyle ilgili tehdit etti

Karısı ile boşandığı haberlerle ilgili bir dönem sosyal medyada çok konuşulan bir görüntüye gönderme yaptı. Peker şöyle konuştu:

"Ben bu haberlerin çıkış kaynağını üç aşağı beş yukarı biliyorum ve onlara, temizlik görevlisine belindeki kemeri çıkarıp dikilen, temizlik görevlisinin tüm uyarılarına rağmen diklenmeye devam eden o çocuğu hatırlatıyorum. ‘Yine oğlum işinize gidin’ diyorum. Tüm uyarılarıma rağmen bunları yapmaya devam edenlere bu hikayenin sonunun temizlik görevlisiyle o saygısız çocuğun yaşadığının aynısı olacağını özellikle belirtiyorum.”