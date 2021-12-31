Sedat Peker’in videosunda adı geçiyordu: "Almanyalı Osmanlılar yöneticisi" olduğu belirtilen Taner Ay trafik kazasında öldü

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker ’in eski AKP milletvekili Metin Külünk ’e dair iddiaları ilgili videosunda bahsettiği "Almanyalı Osmanlılar"la yakın bağları olduğu iddia ettiği Taner Ay, Bulgaristan’da geçirdiği trafik kazasında öldü.

Duvar'dan Elvan Yılmaz'ın haberine göre; Almanya’da yaşayan ve yasaklı olan Osmanen Germania (Almanyalı Osmanlılar) isimli çeteyle bağlantılı olduğu iddia edilen Taner Ay, Bulgaristan'da geçirdiği trafik kazasında öldü. Ay'ın ismi organize suç örgütü liderliği suçlamasıyla yargılanan Sedat Peker'in bir videosunda gündeme gelmişti.

Yakın koruması Anıl Sümer’le birlikte, Porsche marka aracıyla ikamet ettiği Almanya'nın Düsseldorf kentine gitmek üzere yola çıktığı ileri sürülen Taner Ay’ın kullandığı araç uçuruma yuvarlandı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Taner Ay’ın vefat ettiğini belirlerken koruma Anıl Sümer’i ise yaralı olarak hastaneye kaldırdı.

Taner Ay’ın yöneticisi olduğu iddia edilen Almanyalı Osmanlılar, 2018 yılında uyuşturucu, fuhuş ve yasadışı silah ticareti suçlamalarıyla kapatılarak suç örgütü kabul edilmişti. Almanyalı Osmanlılar, kapatma kararının öncesinde "boks kulübü" adıyla faaliyet yürütüyordu.

Taner Ay sosyal medya hesabından, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gibi isimlerle çekilmiş fotoğraflarını paylaşmıştı.