Sedat Peker’in videolarıyla gündeme gelen Mansimov: Mehmet Ağar bir hiçtir, balondur

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen, eski bakan Mehmet Ağar'ın 'tehdidi'yle Yalıkavak Marina'nın hisselerini sattığı ileri sürülen Azerbaycanlı iş insanı Mübariz Mansimov, "Mehmet Ağar bir hiçtir, balondur" dedi.

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, şirketinin İstanbul'daki merkezinde konuşan Mansimov, "Atatürk'ün ilkelerine inanan, güvenen, seven bir milletçiyim ben. Benim için hangi siyasi parti var, hangisi yok, bağlamaz. Ben iş adamıyım. Ben kendi işime bakarım. Şu anda dışarıdayım gördüğünüz gibi. Eğer Güllüoğlu'ndan benim şirketlerimden biri baklava aldığı için FETÖ'cüysem bu memleketin hepsi FETÖ'cü. Fethullah köpeği hiçbir zaman benim gibi bir adamı içine alamaz. Ben Şia'yım, Azeriyim. Bizim dinimizde cemaatler olmaz. Bir molla oturur, namazı kıldırır, çıkar gideriz. Camilerde konuşulmaz. Elhamdülillah Müslümanım. Ancak cahil değilim. Fethullah gibi bir boş adamın peşine takılmam." açıklamasını yaptı.

Mansimov, " Mehmet Ağar'la ilişkiniz neden bozuldu?" sorusuna, "Devam etmek istemedim, yanımda istemedim, ayrıldı. Ben Mehmet Ağar'ı milliyetçi biliyordum. Daha doğrusu birileri beni tanıştırmıştı zamanında. O günler de en kötü günleriydi, soruşturma geçiriyordu. Davaları sürüyordu. Milliyetçi olarak destek olmaya çalıştım. Başka bir şey yok" yanıtını verdi.

Mansimov, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a gemi hediye ettiği iddiasıyla ilgili de şunları kaydetti:

“Bu yalan. Gemi bir oyuncak değil ki çıkartıp birine hediye edilse. Palmali dünyanın saygılı gemici şirketlerinden biridir. Kanun çerçevesinde, gemi kiralamıştık, piyasanın ne üstünde, ne altında. Tam da piyasa değerinde. Gemileri çalıştırdık. Onlar da kredi almışlardı bankadan. Yani her şey resmiydi. Abartıyorlar, yanlış yol bunlar. Bir şey bulmak istiyorlarsa bu konu değil.”

Geminin suya indirilme törenine siyasilerden kimi davet ettiğine yönelik soruya ise Mansimov'un cevabı "Bu tören açık törendir. Kim isterse katılır. Ben hiçbir zaman kimseyi davet etmedim, etmem de. Bize normalde törenlere yakın olanları, iş ortaklarımızı, gençleri çağırırız. Siyasileştirmedik hiçbir zaman. Çünkü Palmali, Türkiye'de büyük şirketleri arasında. Hiçbir devlet ihalesine girmedik" şeklinde oldu.

Yurt dışında kazandığı parayı Türkiye'ye getirerek yatırım yaptığını belirten Mansimov şunları söyledi:

"Tam 33 senedir Türkiye'deyiz. Burada bir kuruş para kazanmadık. Türkiye tersaneciliğinde, Palmali 180'e yakın gemiyi sıfırdan yaptı. Türk tarihinde böyle ikinci bir şirket yok ve olacağına da sanmıyorum.

Ben Türk'üm. Azerbaycan, İsveç vatandaşlığım da var. Türk vatandaşıyım. Çocuklarım da burada. Ben de buradayım. Hiçbir yere kaçmayacağız. Burada duracağız. Etiler'de mezarlıktan yer aldım. Bir gün Allah alırsa canımızı, yerimiz de mezarımız da belli."