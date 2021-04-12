Sedat Peker'in sosyal medya hesaplarını yönettiği iddia edilen kişi yakalandı

İstanbul merkezli yedi ilde organize organize suç örgütü liderliğinden yargılanıp hüküm giyen Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik ‘organize suç örgütü’ operasyonunda yakalananlardan birinin Peker'in sosyal medya hesaplarını yöneten F.A. olduğu öne sürüldü.

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İddiaya göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat Peker'in lideri olduğu öne sürülen organize suç örgütüne 9 Nisan’da İstanbul, Ankara, Hatay, Konya, Sakarya, Kocaeli ve Trabzon’da eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Yaklaşık 121 adreste arama gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 52 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken, operasyona ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Firari olarak arandığı belirtilen Sedat Peker’in sözde örgüt üyelerine yapılan operasyonda yakalananlardan birinin örgüt yöneticisinin sosyal medya hesaplarını yöneten F.A. olduğu ileri sürüldü.

F.A.’nın evinde yapılan aramada çok sayıda dijital malzemeye rastlandığı ve zanlının örgütle ilgili paylaşımları kurduğu ‘bot’ hesaplarla destekleyerek sosyal medyada takipçi sayısını artırmaya yönelik eylemlerinin belirlendiği iddia edildi. (İHA)

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